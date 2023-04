The Last of Us PC est sorti dans un état assez déplorable qui n'a pas fait honneur au bijou de Naughty Dog. Mais le studio corrige encore le tir avec un gros patch 1.0.4.0. Voici les améliorations.

Le lancement de The Last of Us PC ne s'est pas passé comme prévu. Contrairement à Returnal qui est encore plus beau sur cette plateforme, l'optimisation de TLOU Part 1 sur PC est catastrophique. C'est pourquoi les développeurs déploient la nouvelle mise à jour qui avait été promise. Des changements suffisants pour y jouer, enfin, dans de bonne conditions ?

TLOU Part 1 en prend pour son grade sur PC

Si The Last of Us Part 1 est toujours impressionnant visuellement sur PC, et qu'il embarque tout un tas d'options pour répondre aux différentes configurations des joueurs, sa finition est quant à elle extrêmement décevante. Un portage désastreux qui tranche avec les précédents comme Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man Miles Morales ou Uncharted Legacy of Thieves Collection.

Qu'est-ce qui cloche avec The Last of Us PC ? Son optimisation, le fait qu'il soit gourmand pour une configuration moyenne et qu'il soit bourré de bugs assez violents. Des problèmes réguliers qui plus est. Sans surprise, le chef d'œuvre a donc écopé de la pire note sur Metacritic. À l'heure actuelle, l'appréciation presse est dans le jaune avec un score de 57. Quant à celui des joueurs, il est encore plus mauvais : 2,1/10.

Des soucis pris au sérieux par les développeurs qui avaient alors déclaré « Nous avons pris connaissance de vos préoccupations et notre équipe enquête activement sur les nombreux problèmes que vous nous avez signalés ». Des paroles qui, depuis des semaines et des semaines, sont suivies de mises à jour. Malgré les efforts des Dogs, le compte n'y est pas pour beaucoup. C'est pour cette raison qu'un patch 1.0.4.0 est disponible pour The Last of Us PC. Voyons ensemble tous les changements de cette nouvelle mise à jour très attendue par les utilisateurs.

Crédits : Steam.

Patch notes de la version 1.0.4.0 de The Last of Us PC

Face à la tonne de bugs, les équipes de Naughty Dog se sont retroussées les manches. Selon Steam, la version 1.0.4.0 de The Last of Us PC pèse 24 Go. Un poids énorme à l'image des notes de patch. Voici les améliorations en question.

Améliorations graphiques et correction de bugs

Optimisation du CPU et du GPU

Amélioration des textures et de la résolution pour les paramètres graphiques « Bas » et « Moyen »

Amélioration des graphismes pour le réglage « Bas ». Certaines surfaces mouillées ne devraient plus apparaître en noir

Correction d'un crash qui pouvait se produire lors de la compilation des shaders

Résolution d'un crash au moment de quitter le menu principal

Correction d'un crash après une mort lors d'un combat

Résolution d'un problème, où lors du premier démarrage, les joueurs pouvaient avoir des temps de chargement à rallonge

Ajout d'une option pour verrouiller et déverrouiller simultanément les stats de performance dans le HUD (Options => HUD)

Ajout d'explications pour mieux savoir quand certains paramètres graphiques en affectent d'autres

Amélioration du traitement des textures

Correction d'un problème où, lorsqu'on décidait de passer une cinématique durant un chargement « critique », le jeu pouvait se bloquer

Résolution d'un souci pour lequel l'avertissement de chargement des shaders n'apparaissait pas au redémarrage de The Last of Us PC

Résolution de crashs liés aux fuites de mémoire

Correction d'un problème au niveau du lecteur d'écran. Un procédé permettant aux personnes aveugles de prendre connaissance des informations via une synthèse vocale

Résolution d'un problème où la sensibilité de la caméra pouvait augmenter en visant vers le bas avec un combo clavier/souris

Amélioration de la gestion de certaines commandes qui partageaient le même raccourci clavier

Correction de traductions dans les menus pour les langues portugais brésilien, croate, espagnol, français, grec, hongrois, espagnol (Amérique latine), néerlandais, thaïlandais et chinois traditionnel

Résolution de la position du réticule de l'arc pour ceux qui jouent sur un écran ultra-large

Correction d'un souci avec les CPU AMD X3D

Résolution d'un bug où les textures étaient mal affichées avec les GPU AMD

Correction d'un succès Steam

Correction d'un problème avec le déblocage du succès « It Can't Be For Nothing »

Un souci avec l'AMD FSR 2 sur Steam Deck