The Boys n’est pas une série à mettre entre toutes les mains, on le sait très bien. La saison 3 avait déjà mis le paquet en termes de gore et de gérance, mais d’après un acteur phare de la série, la saison 4 va mettre la barre très haute.

Sexe, gore, scène dérangeante à souhait, extrême violence… The Boys ne rigole que très rarement dans ses épisodes et ne lésine pas sur les moyens pour secouer ses spectateurs.

Mais il faut croire qu’ils aiment ça puisque la série est l’une des plus belles réussites de la plateforme Prime Video d’Amazon. La saison 3 en l'occurrence, frappait déjà très, très fort, et ce, dès les premières minutes. Mais d’après Homelander, le seul et unique, la saison 4 de The Boys va y aller franchement et sera bien plus dérangeante encore que les saisons précédentes.

La saison 4 de The Boys promet déjà du très lourd

Si la série The Boys en a déjà dérangé plus d’un lorsqu’elle met en avant son amour pour les laitages ou les mollusques, il faut croire que l’on n'a encore rien vu. A l’occasion d’un entretien d’Anthony Starr pour Variety, l’acteur qui campe le rôle de Homelander (Le Protecteur), l’homme a fait un peu de teasing sur la suite et ça s'annonce salé. D’après Starr, la saison 4 sera « très étrange et de plus en plus bizarre » au fil des épisodes.

Il tease d’ailleurs que son personnage dérangé et dérangeant de Homelander nous réserve encore des surprises gênantes. Anthony Starr déclare à Variety que lors d’une de ses scènes, il s’est retrouvé dans une position plutôt inconfortable avec l’un de ses camarades de jeu. « Je regardais la personne en face de moi et je me suis dit : “Qu'est-ce qu'on fait là ? Je n'arrive pas à y croire ! J'aurais pu faire n'importe quoi d'autre de ma vie, mais là, je suis en train de faire ça…” ».

Une saison 4 attendu de pied ferme et une série spin off qui arrive

Un teasing qui ne nous dévoile en rien ce qu’il se passe, mais qui annonce déjà la couleur. Le personnage de Homelander est déjà la source d’un grand nombre de scènes choquantes, marquantes et gênantes au possible. Anthony Starr fait d’ailleurs un travail de maître pour animer cet anti-héros complètement cinglé. Mais malgré tout ce qu’il a pu faire au fil des saisons, Starr affirme que cette fois, « c’est vraiment fait la chose la plus bizarre que j'aie jamais faite ». Et lorsqu'on sait que la série prépare déjà « le truc le plus dégueu » jamais fait jusqu'ici, ça promet.Avis aux amateurs .

On ne sait pas encore quand la saison 4 de The Boys sortira sur Amazon Prime Video, mais le tournage est en tout cas terminé. On ne devrait donc plus tarder à avoir des nouvelles de Butcher et ses collègues. Pour continuer de surfer sur le succès de son show et d’étendre l’univers de la franchise, Prime Video a également commandé une série spin-off, The Boys : Gen V, qui s’annonce d’ores et déjà complètement barrée et au moins aussi gore que la série d’origine. Ici aussi, c’est prometteur et la première bande-annonce avait de quoi faire saliver. On vous la laisse juste dessous.