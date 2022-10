La saison 4 de The Boys a débuté son tournage. Homelander, Butcher et toute la troupe sont prêts à reprendre du service. Ils seront accompagnés de nouvelles têtes, dont l’un des acteurs iconiques de The Walking Dead. Amazon Prime a dévoilé les deux premières images de deux recrues inédites, avec une actrice bien connue des joueurs PlayStation.

Premières images de la saison 4 de The Boys

Deux nouvelles héroïnes rejoignent les rangs de The Boys pour la saison 4. Susan Heyward connue pour son rôle de gardienne dans Orange is the New Black et Valorie Curry aka Kara dans Detroit Become Human vont endosser respectivement les costumes de Sister Sage et Firecracker. La première serait capable d’avoir des « milliers de coups d’avance » sur ses ennemis grâce à sa vitesse ou son intelligence. La seconde devrait avoir un pouvoir basé sur les explosifs ou le feu. Deux personnages inédits que l’on nous promet comme complètement fous et horribles et qui se dévoilent officiellement avec deux images.

Dans les colonnes de Variety, Eric Kripke en charge de The Boys, a continué son teasing. Interrogé sur le destin de Soldier Boy, le scénariste a en effet déclaré : « Le vieil adage en télé c’est de ne jamais, jamais tuer un personnage sauf si vous y êtes obligé. Ne fermez jamais une porte, ouvrez une fenêtre. » Une phrase qui peut également s’appliquer à Stan Edgar, l’ex-président de Vought incarné par Giancarlo Esposito (Far Cry 6, Breaking Bad). L’acteur a d’ailleurs laissé entrevoir son retour avec un tweet. « Cela faisait longtemps que Stan Edgar n’avait pas honoré vos écrans » a écrit l’acteur. Il n’y a donc plus qu’à attendre la sortie de la saison 4 de The Boys prévue pour le courant 2023 afin d’être fixés.