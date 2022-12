Si vous aimez les super-héros et que vous avez particulièrement apprécié la série satyrique The Boys de chez Amazon, sachez que Gen V arrive bientôt. Concrètement il s'agit d'un spin-off qui se concentre sur la seule et unique université de super-héros au monde : la Godolkin University School of Crimefighting de chez Vought International.

The Boys, toujours aussi gore

Faisant toujours dans l'humour noir et la satyre, cette nouvelle série The Boys devrait être toujours aussi gore à en juger par la bande annonce qui est visible ci-dessus. Tripes au sol, hémoglobine à foison, clairement les scénaristes n'ont pas fait dans la dentelle.

Cela devrait être l'opportunité de découvrir tout un nouveau casting de nouveaux super-héros qui ont pour objectif d'apprendre à gérer leurs pouvoirs pour combattre le crime. On peut y retrouver notamment Jaz Sinclair (Roz dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Patrick Schwarzenegger (le fils de Schwarzenegger), Lizzie Broadway (The Rookie), Chance Perdomo (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), London Thor (Shameless) ou encore Maddie Phillips (Supernatural, Ghost Wars).

On ne sait pas encore si l'on aura l'occasion de voir d'autres personnages cultes comme Homelander dans cette série. L'inverse serait étonnant. Amazon Prime Video n'a pas non plus communiqué de date de diffusion officielle pour la série Gen V, spin-off de The Boys. On sait simplement que le tout doit sortir en 2023 sans plus de précisions.