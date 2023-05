Superman et Henry Cavill, c’est fini. James Gunn et Peter Safran ont repris le flambeau du DCU et un grand ménage de printemps a été fait. Plusieurs projets sont en cours et les vieux de la vieille ont pour la plupart tous été remerciés. Place à un nouvel univers connecté, avec en son centre, encore et toujours l’homme d’acier.

Superman n’est peut-être plus incarné par ce cher Henry Cavill, il n’empêche que le super-héros aura toujours une place centrale dans le nouveau DCU. Un nouveau film, Superman Legacy, est d’ailleurs en route. Le long-métrage sera réalisé par James Gunn lui-même. D’ailleurs, le script a pile eu le temps d’être bouclé avant la grève forcée des scénaristes qui bloque actuellement tout Hollywood.

Le film a été annoncé comme l’un des plus importants pour les futur plan du DCU et les fans sont très nombreux à attendre la nouvelle version du kryptonien en collants. En revanche, on ne sait absolument rien du film, mais James Gunn vient de nous dévoiler une petite information intéressante concernant son casting.

Du MCU dans le prochain Superman

Vous vous souvenez, peu avant sa prise de poste, James Gunn avait affirmé qu’il adorait le casting des Gardiens de la Galaxie 3 et qu’il les verrait bien dans ses prochains projets chez DC. Chris Pratt lui-même avait avoué que s’il y avait une place, il serait partant pour changer d'écurie le temps de quelques films. Vous avez fait le rapprochement ?

Oui, James Gunn a confirmé qu’au moins un des acteurs des Gardiens de la Galaxie 3 serait dans Superman Legacy. Lors d’une petite session de question réponse improvisée sur les réseaux sociaux, Gunn a répondu à l’affirmative lorsqu’on lui a posé la question. Il a également affirmé que Superman Legacy ne serait pas le seul projet DC dans lequel on pourrait retrouver les Gardiens.

James Gunn, les amis et la famille

Sur la toile, beaucoup pensent d’office que ce serait Sean Gunn, frère de James Gunn, qui campe le rôle de Kraglin dans les Gardiens de la Galaxie, qui atterirait dans le prochain Superman Legacy. Sean apparaît très souvent dans les films de son frère, notament dans la plupart des films du MCU, mais aussi dans The Suicid Squad. Il se pourrait donc bien qu’il soit de la partie dans le prochain Superman Legacy en y tenant un petit rôle secondaire au minimum. Toutefois, la porte n’est pas fermée pour les autres acteurs. Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillian ou encore Dave Bautista pourraient également y avoir un rôle à jouer. En tout cas, on en reverra certains dans l’écurie DC sous peu. Reste à savoir où, quand et comment.

Pour ce qui est de Superman Legacy, le film est toujours prévu pour 2025. Il fera office de reboot sans repasser par la fameuse case origin story. Si on apprendra certainement ce qui est arrivé à Clark Kent avant qu'il ne devienne Superman, le long-métrage de James Gunn devrait prendre les choses différemment. Pour le moment, le synopsis reste vague, mais Gunn a affirmé que le film serait plus jeune mais aussi et surtout plus sombre que jamais. Le casting est quant à lui toujours aussi mystérieux, même si quelques noms traînent ici et là comme celui de Madelyn Cline (Outer Banks, Glass Onion) dans le rôle de Lois Lane. Et on sait maintenant qu'une star du MCU sera elle aussi de la partie. On aura assurément de plus amples informations prochainement. Certainement aux alentours du Comic Con de San Diego qui déroulera en juillet. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de DC, Marvel et plus encore.

Et sinon, Chris Pratt en Superman, vous y croyez ? (Ceci est une blague, il fait déjà trop bien Mario)