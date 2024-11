Les premières images de Stranger Things 5 ont été partagées par Netflix dans le cadre de la journée consacrée à la série iconique de la plateforme. Sur l'une d'elles, on voit notamment une partie de la bande d'Hawkins en train de rire et de vivre probablement leurs derniers bons moments. Si on ne sait rien de l'intrigue et des éventuelles morts, tout le casting ne sera peut-être pas à l'écran lors du dernier épisode. À ce propos, David Harbour, alias Jim Hopper, a déclaré que le final était tout le simplement « le meilleur épisode » du show télévisé, toutes saisons confondues.

Stranger Things ressort un projet avant la saison 5 sur Netflix

Ce n'était pas vraiment prévu jusqu'à maintenant, mais Stranger Things revient déjà avant l'ultime saison 5 qui s'annonce épique. Un retour inattendu avant la fin de la série non pas sur le service SVOD, ou au cinéma, mais dans le jeu vidéo. Lors du Stranger Things Day 2023, le studio Tender Claws a annoncé un jeu VR disponible en exclusivité sur Meta Quest depuis le 22 février 2024. Un titre où vous n'incarnez pas Eleven, Mike, Willi, Max, Dustin, Steve ou Lucas, mais Vecna. Le grand méchant de la saison 4 de la série.

Sobrement intitulé Stranger Things VR, le jeu qui se veut très immersif puisqu'il permet de se glisser dans la peau de cette entité malveillante en vue subjective. « Découvrez le monde de Stranger Things sous le point de vue inédit de Vecna, tandis qu’il explore des réalités inconnues, forme l’esprit de ruche et met en place son plan pour se venger d'Eleven et d’Hawkins ». Après quelques mois d'exclusivité, on apprend que Stranger Things VR prépare son retour sur les autres casques de réalité. Ainsi, le soft sera disponible à compter du 5 décembre 2024 sur PSVR2 et SteamVR. Si vous êtes abonnés au PS Plus, il y a une promotion jusqu'à la sortie pour l'acheter du prix de 17,59€ au lieu de 21,99€.

Source : Tender Claws.