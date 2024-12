Steam offre de nombreux outils aux utilisateurs pour donner leur avis ou montrer leur intérêt pour la myriade de jeux présents ou à venir sur la plateforme de Valve. C'est notamment le cas de la fonctionnalité d'ajouter un jeu à sa liste de souhait (ou wishlist pour les intimes), qui permet de se faire une idée assez claire de ce que les joueuses et joueurs PC/Steam Deck de la plateforme attendent le plus. Alors que 2025 se présente sur le papier comme une année plutôt folle côté jeux vidéo, voyons justement quels sont les titres à venir les plus attendus par les utilisateurs Steam.

D'énormes attentes vidéoludiques en 2025 chez les utilisateurs Steam

En recoupant les statistiques de la plateforme notamment via le très précieux site SteamDB, nous avons ainsi pu établir un top 50 des plus grosses attentes des joueurs Steam en 2025. À noter toutefois que nous n'avons gardé que les jeux à part entière, et non les DLC, extensions, ainsi que des titres qu'il ne convient pas de mettre à la portée des plus petits. Il convient également de préciser que, GTA 6 ne disposant pas encore de page Steam, ni même d'une sortie sur PC confirmée en 2025, si toutefois il sort bien cette année, le titre ne figurera pas fatalement dans ce top 50.

Commençons donc d'abord par le top 3 des jeux à venir cette année les plus wishlistés par les utilisateurs Steam. La 1ère place du podium est ainsi prise par Monster Hunter Wilds. Le prochain titre de la licence phare de Capcom s'annonce proprement monstrueux, et on ne peut clairement pas les contredire. Arrive ensuite en deuxième place Deadlock, le hero-shooter/MOBA de Valve, qui semble déjà connaître un énorme succès en bêta. La troisième marche du podium est occupé par Hollow Knight Silksong, pour les plus optimistes, Team Cherry se montrant cruellement silencieux depuis bien des années. Mais l'espoir fait vivre ?

La suite de ce top 50 des jeux les plus wishlistés sur Steam compte encore de très gros morceaux, comme le Sims-like InZoi en 5ème place, Light No Fire, par les développeurs de No Man's Sky et Ark 2, deux jeux de survie extrêmement attendus respectivement à la 6ème et 7ème place. Viennent ensuite le bluffant Unrecord en 9ème place, suivi de Dune Awakening en 10ème place et Borderlands 4 en 12ème place. Arrivent par la suite le très attendu Slay the Spire 2, puis Bloodlines 2, l'éternelle arlésienne maintes fois rebootée de Vampire The Masquerade du côté de Paradox.

On retrouve enfin dans la première moitié du top 50 des attentes Steam d'autres grands noms de jeux à venir en 2025 comme Kingdom Come Deliverance 2, Elden Ring Nightreign, Subnautica 2, DOOM The Dark Ages, Dying Light The Beast ou encore Metal Gear Solid 3 Remake. Découvrez tout cela plus en détail ci-dessous.

Le top 50 des jeux à venir en 2025 les plus wishlistés

Monster Hunter Wilds Deadlock Hollow Knight: Silksong Sid Meier's Civilization VII inZOI Light No Fire ARK 2 Arena Breakout: Infinite Unrecord Dune: Awakening Blight: Survival Borderlands 4 Slay the Spire 2 Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2 Mecha BREAK Kingdom Come: Deliverance II ELDEN RING NIGHTREIGN Subnautica 2 Kingmakers Little Nightmares III DOOM: The Dark Ages Dying Light: The Beast Rooted METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER FragPunk Gothic 1 Remake ARC Raiders Broken Arrow Avowed MOUSE: P.I. For Hire KARLSON Killing Floor 3 Mafia: The Old Country Falling Frontier DELTARUNE The Alters Titan Quest II Beautiful Light Witchbrook Paralives Solarpunk The Precinct Outbound Sand Nivalis Hyper Light Breaker Tempest Rising JDM: Japanese Drift Master Road to Vostok Streets of Rogue 2

Et vous, si vous êtes également utilisateurs Steam, quels sont les jeux que vous attendez le plus en 2025 ?