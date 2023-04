Comme chaque semaine, Steam enchaîne les promotions. Alors que la plupart des offres de la mi-semaine sont encore valables, la plateforme de Valve propose une nouvelle fournée de jeux soldés. Nous vous avons fait une petite sélection de titres plutôt solides à petit prix. Si vous avez encore un peu de place sur votre SSD, et surtout dans votre emploi du temps, jetez donc un œil.

Steam propose de gros jeux à prix réduits

Pour ces offres du week-end, le plus célèbre des magasins en ligne met le focus sur plusieurs éditeurs de renom, notamment Techland avec ses deux Dying Light, dont le dernier épisode recevra d'ailleurs bientôt un très gros DLC narratif. Mais ces deux FPS désormais iconiques ne sont pas les seuls à voir leurs prix baisser.

À côté des jeux de zombies post-apocalyptiques, on retrouve également l’intégralité de la saga de FPS Western Call of Juarez. Des shooters à l’ambiance rafraîchissante tant la période mise en avant est finalement peu représenté dans le jeu vidéo.

Les gros jeux de Techland

Dying Light 2 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%) Dying Light Ehanced Edition à 8,99 € au lieu de 29,99 € (-70%)

à 8,99 € au lieu de 29,99 € (-70%) Dying Light Definitive Edition à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80%)

à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80%) Call of Juarez à 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80%)

à 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80%) Call of Juarez Bound in Blood à 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80%)

à 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80%) Call of Juarez Gunslinger à 2,49 € au lieu de 12,49 € (-80%)

D'autres jeux de l'éditeur

Pure Farming 2018 à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90%)

à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90%) Gods Trigger à 2,99 € au lieu de 14,99 € (-80%)

à 2,99 € au lieu de 14,99 € (-80%) Xpand Rally à 0,54 € au lieu de 4,99 € (-89%)

à 0,54 € au lieu de 4,99 € (-89%) Xpand Rally Xtreme à 0,54 € au lieu de 4,99 € (-89%)

Des pépites incontournables à moins de 4 € !

En plus de Techland, c’est le studio (et éditeur) Supergiant qui est mis à l’honneur. Une boîte indépendante de qualité à qui l’on doit pratiquement que des chefs d’œuvre comme Bastion, Pyre, Transistor, mais aussi et surtout, Hades un roguelite d’une extrême justesse. Une vraie pépite. Dans le cas où vous auriez raté ces jeux à faire absolument, tous autant qu’ils sont, c’est peut-être le moment de profiter des offres de Steam. Le magasin casse en effet les prix de tous les jeux de Supergiant, et les vend pour une poignée d'euros. De quoi patienter jusqu’au très attendu Hades 2, annoncé il y a peu. Ce dernier est actuellement en développement, mais ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez en early access certainement.

Hadès et ses frangins à prix cassés

Pyre à 3,90 € au lieu de 19,50 € (-80%)

à 3,90 € au lieu de 19,50 € (-80%) Transistor à 3,90 € au lieu de 19,50 € (-80%)

à 3,90 € au lieu de 19,50 € (-80%) Bastion à 2,95 € au lieu de 14,79 € (-80%)

à 2,95 € au lieu de 14,79 € (-80%) Hades à 12,25 € au lieu de 24,50 € (-50%)

à 12,25 € au lieu de 24,50 € (-50%) Supergiant Collection à 34,03 € au lieu de 127,04 € (-73%) - comprend les quatre jeux cités ci-dessus et toutes les OST

Pour les amoureux d'OST

Pyre (OST) à 2,43 € au lieu de 9,75 € (-75%)

(OST) à 2,43 € au lieu de 9,75 € (-75%) Transistor (OST) à 2,43 € au lieu de 9,75 € (-75%)

(OST) à 2,43 € au lieu de 9,75 € (-75%) Bastion ( OST) à 2,43 € au lieu de 9,75 € (-75%)

( OST) à 2,43 € au lieu de 9,75 € (-75%) Hadès (OST) à 4,87 € au lieu de 9,75 € (-50%)

D'autres offres sont à retrouver directement dans votre magasin Steam.