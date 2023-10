Il n’y a pas que les soldes et les weekends de jeu gratuit sur Steam. Presque chaque semaine, un ou plusieurs éditeurs proposent de tester sans frais et sans restriction certaines de leurs productions pendant quelques jours, quand d’autres permettent de les garder à vie. Mais ce ne sont pas les seuls événements sur la plateforme. Depuis quelques années maintenant, Valve organise le Steam Neo Fest, permettant de tester gratuitement certaines des prochaines sorties sur PC. Et pour cette édition, il y a encore tout un tas de titres prometteurs à essayer.

Des centaines de démo gratuites sur Steam

Le Steam Neo Fest est de retour. Du 9 au 16 octobre à 21h, tous les joueurs peuvent essayer des centaines de démos gratuitement. L’occasion de tester certaines des futures sorties attendues, dont le fameux Robocop Rogue City, de mettre à jour sa liste de souhaits, mais aussi de regarder des diffusions en direct et d’échanger avec les développeurs. Comme chaque édition, il y en a franchement pour tous les goûts. De la gestion, de l’indépendant, du décalé, des FPS, des RPG... bref difficile de ne pas trouver chaussure à son pied. Et si vous n’avez pas le courage de fouiller à la recherche d’un jeu à tester gratuitement, voici une petite sélection non exhaustive.

Les immanquables du Steam Neo Fest

Robocop Rogue City : 50 % homme, 50 % machine, mais 100 % légendaire. La justice arrive dans le Vieux Detroit façon FPS bourrin.

: 50 % homme, 50 % machine, mais 100 % légendaire. La justice arrive dans le Vieux Detroit façon FPS bourrin. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin : la suite tant attendue du jeu de stratégie en temps réel de Frontier peut être testée gratuitement sur Steam avant sa sortie le 17 novembre. Forcément, ça ne se refuse pas.

: la suite tant attendue du jeu de stratégie en temps réel de Frontier peut être testée gratuitement sur Steam avant sa sortie le 17 novembre. Forcément, ça ne se refuse pas. Jusant : escalade, action, puzzle et ambiance méditative. Quelques mots qui résument parfaitement le prochain jeu de Don’t Nod, qui s'annonce comme une petite pépite.

: escalade, action, puzzle et ambiance méditative. Quelques mots qui résument parfaitement le prochain jeu de Don’t Nod, qui s'annonce comme une petite pépite. The Talos Principle 2 : l’un des meilleurs jeux de puzzle revient, toujours avec des thèmes philosophiques et des défis corsés.

: l’un des meilleurs jeux de puzzle revient, toujours avec des thèmes philosophiques et des défis corsés. Europa : quand Zelda rencontre Ghibli. Voici comment résumer en quelques mots ce petit jeu plein de promesses.

: quand Zelda rencontre Ghibli. Voici comment résumer en quelques mots ce petit jeu plein de promesses. Ghostrunner 2 : le fast FPS hardcore sera de retour le 26 octobre 2023 et vous pouvez le tester gratuitement avant le grand jour sur Steam.

: le fast FPS hardcore sera de retour le 26 octobre 2023 et vous pouvez le tester gratuitement avant le grand jour sur Steam. Another Crab's Treasure : après le rogue-like, les créateurs du très bon Going Under s’attaquent au souls-like. Incarnez un bernard-l'ermite qui se lance dans une chasse au trésor épique pour récupérer son coquillage.

: après le rogue-like, les créateurs du très bon Going Under s’attaquent au souls-like. Incarnez un bernard-l'ermite qui se lance dans une chasse au trésor épique pour récupérer son coquillage. Enshrouded : l’un des jeux de survie coop les plus attendus des prochains mois. Vous incarnez le Flameborn, dernier espoir d'une race mourante et devez survivre dans un royaume perdu où des boss redoutables vous attendent.

: l’un des jeux de survie coop les plus attendus des prochains mois. Vous incarnez le Flameborn, dernier espoir d'une race mourante et devez survivre dans un royaume perdu où des boss redoutables vous attendent. Été : jeu indépendant français relaxant comme tout combinant peinture, créativité et exploration.

: jeu indépendant français relaxant comme tout combinant peinture, créativité et exploration. The Last Faith : metroidvania en pixel art proposant quelques mécaniques souls-like. Un titre qui promet des combats précis et sans pitié.

Quelques autres jeux à essayer gratuitement