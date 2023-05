Steam casse une nouvelle fois les prix d’une franchise absolument culte pour toute une génération de joueurs et plus encore. Plusieurs jeux sont actuellement affichés à moins d'un euro, c’est cadeau.

Alors que certaines grosses offres Steam sont toujours d’actualité, comme les promotions de plusieurs jeux phares d’Ubisoft jusqu’à -80%, d’autres soldes viennent s’ajouter à la longue liste. C’est ici une autre licence culte du paysage vidéoludique qui est mise à l’honneur et dont tous les jeux sont soldés, certains sont même proposés contre quelques centimes seulement.

La plupart des jeux Tomb Raider à moins de 1€ sur Steam

Et c’est la belle Lara Croft qui troque ses aventures pour trois fois rien sur Steam. La licence Tomb Raider est en solde sur la plateforme de Valve et pas qu’à moitié. La première génération et jeux, de Tomb Raider 1 à 5 sont à moins d’un euro. L'occasion de se refaire un petit tour de cette franchise qui a définitivement marquée les esprit et l'industrie. D'autant qu'il est possible d'en profiter sur PC dans d'excellentes conditions grâce à la très grande quantité de mods disponibles. La première trilogie de Crystal Dynamics, comprenant Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld qui se marchande elle aussi pour quelques centimes seulement. Des jeux d'action / aventure très efficaces qui ont marqué le retour en grande pompe de la belle anglaise après l'échec du sixième épisode. Enfin, les derniers jeux de la franchise, rebootés dès 2013, sont eux aussi à prix cassé jusqu’à -80%.

Tous les jeux Tomb Raider en solde sur Steam jusqu'au 8 mai 2023

Tomb Raider (1996) à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

(1996) à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 2 à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 3 à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 4 : La Révélation Finale à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

: La Révélation Finale à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 5 : Chronicles à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 6: Angel of Darkness à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider Legend à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider Anniversary à 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%)

à 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%) Tomb Raider Underworld à 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%)

à 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%) Tomb Raider (2013) à 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%)

(2013) à 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%) Rise of the Tomb Raider à 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

à 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%) Shadow of The Tomb Raider à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Lara Croft reviendra bientôt sous Unreal Engine 5

La franchise, désormais sous l'égide du groupe Embracer, reviendra bientôt pour un tout nouvel opus développé sous Unreal Engine 5. On ne sait pas grand-chose du jeu pour le moment si ce n'est que Crystal Dynamics souhaite rameuter tous les fans en liant les différents arcs de l'archéologue. Ces aventures des années 90 à celles des année 2000 en passant par la trilogie qui a été rebootée en 2013. Difficile d'ici d'imaginer ce à quoi cela va ressembler, mais les développeurs sont au taquet. Le jeu n'a pas encore montré le bout de son nez, mais pourrait bien le faire dès cette année, certainement aux alentours du Summer Game Fest ou des Game Awards, les deux rendez-vous désormais incontournable de l'industrie. La franchise sera également à retrouvé sur petit et grand écran très bientôt. Des films ainsi qu'une série sont en production avec un projet aussi fou que le MCU.