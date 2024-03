La semaine prochaine, NVIDIA participera à la Game Developers Conference annuelle. En amont, le géant américain a annoncé de bonnes nouvelles pour celles et ceux qui attendant Star Wars Outlaws. Et ce n'est pas le seul qui va être gâté par NVIDIA, très loin de là !

Star Wars Outlaws entre dans l'espace next-gen avec d'autres gros titres

Très attendu par beaucoup, si tout va bien, fin 2024, Star Wars Outlaws va supporter toutes les technologies phares de NVIDIA. Le titre développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft embarquera en effet dès son lancement Ray Tracing, Reflex et le DLSS 3. Si jamais vous ne disposez pas d'une RTX 4000, pas de panique. Le jeu sera en effet disponible dès sa sortie sur GeForce NOW. Les abonnés Ultimate au service de cloud gaming pourront donc profiter de toutes ses joyeusetés sans avoir à vendre un rein.

Ce n'est toutefois pas le seul jeu très attendu qui va être chouchouté par NVIDIA à sa sortie. Le sublime Black Myth: Wukong s'invite également à la fête. Attendu le 20 août, il aura droit au DLSS 3.5. Cette mouture de la technologie d'upscaling boostée à l'IA intègre notamment la Ray Reconstruction. Celle-ci avait été inaugurée pour rappel dans la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077, sortie en même temps que Phantom Liberty. Alan Wake 2, l'un des plus beaux jeux actuellement sur le marché, en avait aussi profité.

Un joli traitement aussi appliqué notamment à Diablo 4

En plus de ces deux gros titres, NVIDIA ne s'arrête pas en si bon chemin. Diablo 4 va également recevoir une injection de ray tracing le 26 mars à venir. Le déjà beau hack'n slash de Blizzard va ainsi encore briller davantage grâce à des reflets absolument partout. Un autre jeu déjà sorti est dans le même bateau : NARAKA: Bladepoint. Trois zones du jeu vont bientôt s'embellir grâce au ray tracing, et le reste sera mis à niveau au fil du temps. L'excellent et magnifique Portal with RTX a aussi reçu une mise à jour pour profiter du DLSS 3.5.

Outre Star Wars Outlaws et Black Myth: Wukong, deux autres jeux à venir reçoivent les faveurs de NVIDIA à sa sortie. Outcast: A New Beginning, attendu demain, supportera le DLSS 2 et le DLAA. The First Berzerker: Khazan, l'action RPG dans l'univers de Dungeon and Fighter, sera lancé (à une date encore indéterminée) avec le support du DLSS 3 et de Reflex. Sengoku Dynasty, sorti en early access, fait de même.

Voilà tout ce qu'il fallait retenir du très fourni billet de NVIDIA !