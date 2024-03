Le nerf de la guerre pour une plateforme de streaming comme Nvidia GeForce Now, outre la puissance des configurations proposées et le prix, c'est bien évidemment son catalogue. Difficile d'attirer du monde quand celui-ci est trop rachitique. Et le constructeur américain l'a bien compris avec un très bel ajout récent. De quoi combler les fans de Blizzard.

Nvidia GeForce NOW agrandit son catalogue

La plateforme de cloud gaming de Nvidia, GeForce NOW, franchit une nouvelle étape en intégrant le support des jeux PC de Battle.net, notamment des titres phares tels que Call of Duty, Diablo 4, Overwatch 2 et Hearthstone. Cette mise à jour marque un tournant pour les joueurs qui, jusqu'à présent, devaient posséder des droits d'accès via Steam pour jouer à ces jeux sur GeForce NOW. Avec cette évolution, Nvidia répond aux attentes d'une large part de la base d'utilisateurs d'Activision Blizzard, historiquement ancrée sur Battle.net.

La mise à jour intervient dans un contexte où GeForce NOW continue d'enrichir régulièrement sa bibliothèque avec de nouveaux titres. Cette semaine, la plateforme accueille des ajouts tels que le remaster de STAR WARS: Dark Forces, Space Engineers, Welcome to ParadiZe et Fort Solis. Nvidia prévoit également l'introduction des GeForce NOW Day Passes, annoncés lors du CES 2024, qui permettront aux utilisateurs un accès élargi et sans publicité à la plateforme. Pas mal, n'est-ce pas ?

Pour mémoire, l'abonnement Ultimate est disponible, offrant des performances de jeu ultra-élevées jusqu'à 240 FPS avec la technologie NVIDIA Reflex pour une meilleure latence. Celui-ci est accessible au prix de 21,99 euros par mois. Il existe aussi un abonnement prioritaire au prix de 10,99 euros. Celui-ci offre des avantages tels que l'accès prioritaire aux sessions de jeu, des durées de session prolongées et la fonctionnalité RTX ON pour des graphiques ray-tracés et le support de DLSS dans les jeux compatibles.