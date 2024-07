Star Wars Outlaws est bien parti pour être le jeu rêvé des fans, mais on ne pourra le vérifier véritablement qu'au lancement le 30 août 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Eh oui, c'est dans quelques semaines seulement, et ce sera une bonne occupation si le temps se dégrade par chez vous. La nouvelle production d'Ubisoft Massive promet un monde ouvert dynamique, avec des activités variées, et un changement qui a trait à la progression du personnage de Kay. Outlaws ne compte pas faire comme les autres jeux Ubisoft.

Une progression RPG pour Kay de Star Wars Outlaws ?

Le monde ouvert de Star Wars Outlaws promet d'être riche avec des environnements emblématiques de la franchise, les factions ou le système de recherche à la GTA. Et c'est sans compter sur les divers gameplays allant du simple TPS aux batailles spatiales propres à l'univers de George Lucas. L'expérience globale sera similaire à ce qui se fait d'habitude, mais pas en ce qui concerne l'évolution du personnage de Kay. Il n'y a pas le traditionnel concept d'arbre de compétences à améliorer avec des points d'XP gagnés en missions. La fameuse composante « light RPG » des jeux modernes.

En lieu et place de cela, Ubisoft Massive a fait en sorte que les capacités et objets déblocables par l'héroïne soient obtenus via des experts galactiques dans Star Wars Outlaws. Ce sont les quêtes acceptées auprès d'experts, de PNJ spéciaux, qui délivrent ces améliorations et forment Kay Vess. Mathias Karlson, game director Star Wars Outlaws, a détaillé cet aspect plus innovant qu'à l'accoutumée au micro de nos confrères d'IGN.

Vous pouvez partir à l'aventure avec un personnage, tel qu'un expert, qui va enseigner à Kay une nouvelle compétence et lui donner une nouvelle amélioration pour son blaster. Cette dernière est indéniablement liée à la réussite du casse de Kay, mais c'est aussi un voyage à part entière. Ce qui est également une tradition Star Wars. Mathias Karlson, game director du jeu, via IGN.

Par exemple, Kay pourra avoir eu vent de la présence d'un Jawa en écoutant une conversation dans une cantina (un bar). Elle se rendra alors à l'emplacement, remplira une mission et repartira avec une tourelle laser pour son vaisseau. Ce sont donc de vraies récompenses qui vous attendent, en espérant que la narration des quêtes secondaires de Star Wars Outlaws soit également soignée.

Source : IGN.