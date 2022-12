Le réalisateur de Star Wars Jedi Survivor, Stig Asmusssen (God of War 3), a livré des informations inédites sur le gameplay et les personnages du jeu.

Lors des Game Awards 2022, Star Wars Jedi Survivor a annoncé sa date de sortie dans un trailer épique qui promet une expérience plus complète. Une impression confirmée par ces nouveaux détails.

Star Wars Jedi Survivor booste son gameplay

Nos confrères de Game Informer ont pu glaner de nouvelles informations sur Star Wars Jedi Survivor auprès de Stig Asmussen (God of War 3, Fallen Order), directeur de la franchise. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette suite, hormis une modélisation plus réaliste du héros ? Des affrontements plus diversifiés que précédemment.

Désormais, Cal Kestis pourra recourir à 5 postures de combat en fonction des ennemis.

L'utilisation de ces cinq postures dépend en grande partie des ennemis que vous rencontrez. Il est avantageux d'en utiliser certaines contre certains types d'adversaires, et c'est au joueur de le découvrir. Ce dernier doit analyser les ennemis et déterminer quelle est la meilleure arme face à eux. Via Game Informer.

Dans ces nouvelles postures, on note la possibilité d'avoir deux sabres laser, un dans chaque main, mais pas seulement. Kestis aura également la faculté de manipuler simultanément un blaster et un sabre laser.

C'est un jedi non conventionnel, et il doit faire des choses non conventionnelles, y compris des choses qui auraient été mal vues à l'apogée de l'Ordre Jedi. Cal découvre qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut.

Le directeur tease aussi une posture lourde avec un sabre laser en mode Kylo Ren pour des attaques plus lourdes et plus puissantes. Mais Stig Asmussen prévient, il faudra être prudent vu que la fenêtre est plus longue, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas enchaîner les coups comme avec une lame classique.

Les nouveaux personnages

Star Wars Jedi Survivor introduira aussi de nouveaux personnages à l'instar de Bode Akuna. Un mercenaire qui sera un soutien durant les combats et phases d'exploration.

Cal et lui ont un lien spécial. C’est presque comme s’ils étaient frères. Ils ne sont pas exactement les mêmes, mais ils se complètent vraiment.

L'exploration sera également plus présente dans cette suite, notamment avec l'arrivée de montures, avec une « approche plus large du Metroidvania »

C'est une approche plus large du Metroidvania. Cal peut franchir d'énormes fossés en enchainant plusieurs types de compétences. Mais ça vient aussi de la manière dont nous avons utilisons les montures, comment elles sont employées pour négocier et dominer le monde.

Dans son aventure, Cal Kestis s'envolera pour une toute nouvelle planète où l'exploration sera importante, et se confrontera à une bande rivale inédite.

Star Wars Jedi Survivor sera disponible le 17 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X|S ainsi que sur PC et pèsera d'ailleurs très lourd.