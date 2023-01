L'organisme de classification américain ESRB a rendu son verdict sur Star Wars Jedi Survivor. Vers un jeu plus brutal et sanglant ou tout l'inverse ?

Star Wars Jedi Survivor est bien parti pour être plus riche et encore plus épique que son prédécesseur. Mais aurons-nous le droit à des exécution sommaires sanguinolentes ?

Star Wars Jedi Survivor, un jeu « pour adolescents »

Avant qu'un jeu ne puisse sortir, il doit se soumettre à l'approbation des différents organismes de classification. Leur rôle, identifier le contenu pour prévenir les acheteurs en imposant des pictogrammes (ex : présence de drogues, d'achats in-game, de peur...) sur les boîtes et un symbole pour notifier de l'âge minimum requis pour y jouer.

Parmi ces diverses entités, on a l'ESRB (Entertainment Software Rating Board) qui vient de passer au crible Star Wars Jedi Survivor. Si vous espériez pouvoir verser du sang pendant les combats, vous allez être déçus. Comme Star Wars Jedi Fallen Order, cette suite a été classée « T » (Teen Adolescents) et convient aux enfants de 13 ans et plus.

On pourra toujours trancher des créatures et robots ou voir des personnages se faire empaler, mais ce ne sera pas Doom ou God of War Ragnarok. Certains mettront ça sur le compte du sabre qui cautérise instantanément les plaies, d'autres diront qu'il s'agit plutôt d'une décision qui reflète la politique de Disney sur ce sujet.

Il s'agit d'un jeu d'action-aventure dans lequel les joueurs jouent le rôle d'un Jedi hors-la-loi fuyant l'Empire Galactique. Dans une vue à la troisième personne, les joueurs explorent des planètes extraterrestres en utilisant des pouvoirs Jedi pour parcourir les niveaux et combattre les ennemis lors de combats au corps-à-corps. Les joueurs ont recours à un sabre laser pour trancher et briser les créatures extraterrestres, droïdes et adversaires humains. Les combats sont effrénés, avec des cris de douleur, des bruits d'impact et des explosions importantes. Certaines séquences montrent des personnages se faisant empaler par la poitrine. Les mots « Ass » et « Bastard » sont entendus dans le jeu. Via MP1ST.

Un collector très cher... et incomplet

Star Wars Jedi Survivor sera disponible le 17 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une exclusivité purement current-gen donc. À son lancement, les joueurs pourront se diriger vers une version standard ou l'édition collector vendue très cher, et en kit qui plus est.