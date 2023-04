A moins de deux semaines de la sortie de Star Wars Jedi : Survivor, Stig Asmussen, le réalisateur et directeur créatif du titre et de son prédécesseur, est revenu sur la genèse de la toute jeune franchise. Aujourd'hui, le premier opus fait probablement partie des jeux Star Wars les plus appréciés des joueurs. Pourtant, lui et sa suite ont bien failli ne jamais voir le jour. Asmussen a en effet expliqué qu'à l'origine, lui et ses équipes ne parvenaient pas à convaincre Lucasfilm de les laisser prendre la direction voulue.

Les Star Wars Jedi auraient pu être bien différents

D'abord, Asmussen est un habitué des jeux d'action, puisqu'il a travaillé sur la première trilogie God of War. Alors, quand on lui a demandé de développer un jeu de tir avec un chasseur de primes en personnage principal, il a tout simplement pensé à abandonner, considérant qu'il n'avait pas les compétences requises pour cela. "Ils pouvaient aussi bien me demander de faire un jeu de course", a-t-il déclaré. Ensuite, l'idée du studio Respawn était claire : faire un jeu d'action-aventure dans lequel le joueur contrôle un Jedi. Or, Lucasfilm est très protecteur avec les Jedi, véritables symboles de Star Wars. Mais la confiance entre les équipes a fini par se développer, et le studio a pu développer le jeu qu'il voulait.

Il s'agit d'établir des liens et de se comprendre. Vous savez, j'ai mentionné que nous devions gagner leur confiance, et leur adhésion pour ce que nous voulions faire, et montrer que nous allons être complètement respectueux [de leurs volontés]. Mais ils devaient aussi gagner notre confiance, car nous nous considérons comme des développeurs de jeux vidéo d'expérience. Il y a donc eu cette période où nous nous sentions à l'écart, et celle où nous sommes maintenant, où c'est comme si nous ne formions qu'une seule équipe. Stig Asmussen (via The Guardian)

Stig Asmussen

Cal Kestis, un personnage auquel les joueurs peuvent s'identifier

Au cours de son interview, Stig Asmussen est revenu sur ce qui attend les joueurs dans Star Wars Jedi : Survivor. De l'émotion, de l'humour, un gameplay plus jouissif que jamais... Mais il s'est surtout attardé sur son héros, Cal Kestis. Il a ainsi expliqué pourquoi il s'agit, selon lui, du meilleur personnage possible à incarner pour un joueur de jeux vidéo. Et quand on lit cela, on ne peut que remercier Lucasfilm et Disney d'avoir permis à Respawn de faire d'un Jedi le personnage principal de ses jeux.

J'espérais que nous pourrions trouver un personnage que le joueur pourrait accompagner dans son voyage. Donc, il commence un peu nu. Il n'est même pas fondamentalement un bon Padawan. Cela fait des années qu'il n'a pas suivi d'entraînement. Il s'est caché. Et le joueur commence le jeu à l'état brut, et il apprend en cours de route. Et au fur et à mesure que nous atteignons ces points majeurs de l'intrigue, nous donnons au joueur de nouvelles compétences, de nouveaux outils. Ainsi, le joueur reconfigure sa vision du monde, tandis que Cal grandit et découvre également l'univers qui l'entoure. [...] Un Jedi est un personnage [fait pour les] jeux. C'est un personnage qui lutte contre le mal, qui possède des pouvoirs surhumains. Il brandit une arme emblématique. Il a une force constante contre laquelle il doit se battre. En tant que concepteur de jeux, c'est un coffre à jouets incroyable dans lequel piocher. Stig Asmussen (via The Guardian)

Bande-annonce gameplay finale de Star Wars Jedi Survivor

On peut dire que le résultat est réussi, tant le personnage a fini par être apprécié des joueurs. Au-delà de son caractère attachant, il est également extrêmement agréable à manier. Les vidéos de gameplay de Star Wars Jedi : Survivor qu'on a pu découvrir promettent toutes un jeu plus beau, plus dense et plus fluide que ce que proposait Fallen Order. On a donc hâte de retrouver Cal Kestis, que l'on pourra personnaliser, dès le 2 avril 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series !