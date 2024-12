Squid Game Saison 2, avec ses nouveaux jeux mortels, est dans les nouveautés Netflix de décembre 2024. Oui, mais inutile de prendre d'assaut votre télé, console, PC, smartphone, tablette pour lancer l'application, ce n'est pas encore l'heure. Les 7 nouveaux épisodes de la série coréenne seront disponibles à partir du 26 décembre. Et la bonne nouvelle pour les plus impatients, c'est que la firme au N rouge a abandonné l'idée de découper la diffusion en plusieurs parties. Vous saurez donc dès la sortie si le joueur 456 va réussir à mener à bien ou non sa vengeance sur les créateurs.

Un nouveau trailer pour Squid Game Unleashed

Les projets autour de Squid Game se multiplient sous la supervision de Netflix. En plus de la saison 2, un remake de la série par David Fincher a été confirmé par Deadline. Mais le show coréen, qui a cumulé plus de 265 millions de vues avec sa saison 1, a créé la surprise récemment. La série a annoncé une collaboration qu'on n'avait pas vue venir avec l'un des jeux de cette fin d'année. Au mois de janvier prochain, Squid Game s'invitera dans l'un des FPS qui cartonnent le plus en ce moment : Call of Duty Black Ops 6.

Ce partenariat signera la deuxième incursion de la série dans le monde vidéoludique. En effet, à partir du 17 décembre 2024, les abonnés Netflix pourront télécharger Squid Game Unleashed. Un battle multijoueur à 32 joueurs, dans la lignée de Fall Guys, où il faut survivre à des défis mortels qui rappellent la série comme « Un, deux trois, soleil » ou le « saut sur glace », mais aussi « nouveaux jeux inspirés de classiques activités enfantines ». « En participant aux défis et en terminant des missions en multi, vous atteindrez de nouveaux paliers dans la compétition et déverrouillerez des jeux plus poussés ».

Durant les Game Awards 2024, le jeu mobile bientôt disponible sur iOS et Android s'est offert un moment de publicité avec un trailer inédit. Squid Game Déchaînés aura des microtransactions, mais uniquement cosmétiques si l'on en croit la description des différentes boutiques. Si la bande-annonce vous faite envie, les pré-inscriptions sont ouvertes par ici. Cela débloquera l'accès un skin exclusif lors du lancement.

Source : The Game Awards 2024.