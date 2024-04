Trois ans après le festival pour les nostalgiques qu'a été No Way Home, sa suite Spider-Man 4 se fait ardemment désirer. Elle se rappelle toutefois à notre bon souvenir par le biais du principal intéressé : Tom Holland, le dernier interprète en date de Peter Parker.

Un rôle encore plus central pour Tom Holland dans Spider-Man 4

Également présent au Festival International du Cinéma Sands à St Andrews, Deadline a pu pendant quelques instants s'entretenir avec Tom Holland concernant Spider-Man 4. Après trois ans d'attente et plusieurs grèves qui ont secoué Hollywood, la suite tant attendue commencerait enfin à tisser sa toile, mais les fans devront semble-t-il faire preuve de patience. « La réponse courte, c'est que j'aurai toujours envie de faire des films Spider-Man. Je dois ma vie et ma carrière à ce super-héros ».

Vient ensuite une réponse plus longue et compliquée, expliquée par Tom Holland. « Nous avons la meilleure équipe de l'industrie qui réflechit à ce que pourrait être l'histoire de Spider-Man 4. Mais tant qu'on ne l'a pas trouvée, nous avons un héritage à protéger. Le troisième film était tellement spécial à plusieurs niveaux qu'on doit s'assurer de faire les choses correctement. C'est la première fois que je fais partie si tôt du processus créatif. Pour l'instant, je ne fais que regarder et apprendre, mais ça m'amuse beaucoup. Comme je l'ai dit, tout le monde veut que Spider-Man 4 voit le jour. On veut simplement s'assurer de ne pas en faire trop et de s'éparpiller ».

Doucement mais sûrement, Spider-Man 4 tisse sa toile après le succès qu'a été No Way Home. © Sony Pictures

Il faut protéger le SpiderVerse

Tom Holland fait ici quelque part allusion à deux points. Le premier est que l'acteur est connu pour ses gaffes s'agissant de spoiler des éléments du MCU. Il semble que les équipes l'estiment maintenant suffisamment assagi pour lui faire confiance quant au processus créatif du film Spider-Man 4 à venir. Le second point est l'état un peu compliqué dans lequel se trouvent actuellement les films autour du SpiderVerse. Des exemples récents comme Venom 2 ou Madame Web n'ont clairement pas fait l'unanimité.

Les équipes derrière Spider-Man 4 veulent donc s'assurer que le film sera à la hauteur de grandes attentes après un No Way Home très apprécié. Toujours est-il que sa suite est bel et bien en chemin. Il ne faudra toutefois pas s'attendre à voir Tom Holland dans le célèbre costume de sitôt. Rien n'indique non plus pour l'instant si Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendront également dans leurs combinaisons respectives. Comme le dit souvent Ben Parker : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités... ».