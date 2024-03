Spider-Man 4 est très attendu par les fans, surtout lorsque l'on connaît la qualité variable des dernières productions Marvel. Pour beaucoup, Spidey est une valeur sûre. Et justement, on peut en apprendre quelques nouveautés à ce sujet.

Il faut bien l'admettre, Spider-Man est sûrement le personnage le plus apprécié à l'heure actuelle chez Marvel. En même temps, est-ce étonnant ? Spider-Man: No Way Home est l'un des derniers très gros succès du MCU et l'un des longs métrages qui a le plus fait parler de lui. Si l'on ajoute à cela le casting de qualité avec des stars de renommée internationale comme Tom Holland et Zendaya, c'est le combo gagnant et un super-héros qui fait office de poule aux œufs d'or, aussi bien pour Sony que pour Disney.

Spider-Man 4 avance bien

Très récemment, nous avons appris que la saison 3 de Euphoria, qui met notamment en vedette Zendaya, allait avoir son tournage repoussé. Eh bien, maintenant nous savons en fait pourquoi grâce à l'insider Jeff Sneider, puisque la jeune actrice, chanteuse et mannequin va simplement tourner dans Spider-Man 4. S'il y avait peu de doutes sur sa présence à l'écran, vu l'amour du public pour le personnage de Mary Jane Watson autant que pour son actrice, c'est tout de même une belle confirmation scénaristique. Attention spoiler : cela signifie que malgré sa perte de mémoire liée au pouvoir de Doctor Strange, Peter Parker va sûrement tenter de la reconquérir ou du moins rester assez proche d'elle d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas encore si cela sera également le cas pour son ami Ned Leeds.

L'autre bonne nouvelle, c'est que le tournage aura lieu cette année et que les choses vont dans le bon sens pour Spider-Man 4. Pour mémoire, il y a encore peu de temps, deux visions s'affrontaient pour le film. La première venait de Sony, qui souhaitait faire du long métrage un nouvel hommage au multivers, avec un scénario à grande échelle. Et l'autre de Marvel et Tom Holland lui-même, qui voulaient proposer une action à une échelle plus modeste dans la ville de New York, centrée sur des problématiques plus psychologiques et sur la façon d'être un super-héros de nouveau totalement anonyme. Il semblerait bien que finalement, cette dernière possibilité ait été privilégiée. Si cela reste à confirmer, c'est tout de même une bonne nouvelle pour les spectateurs.

Un film de qualité ?

De manière générale, Marvel souhaite recentrer ses efforts et privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et nul doute qu'un scénario centré sur Spider-Man lui-même aura sûrement plus d'impact qu'un film fourre-tout qui multiplie les apparitions, mais sans l'effet de surprise suite au très bon Spider-Man: No Way Home.