Spider-Man est de loin le super-héros le plus populaire de la licence Marvel. Et Disney aurait bien besoin des services de l’homme araignée en ces temps difficiles ! En effet, les dernières productions des studios n’ont pas brillé au box-office. Spider-Man 4 pourrait bien relancer la machine après le succès des trois premiers opus avec Tom Holland. Pourtant, l’avenir de ce long-métrage ne s’annonce pas forcément identique à celui de ses prédécesseurs.

Un nouveau réalisateur pour Spider-Man 4 ?

Effectivement, MyTimetoShineHello, source bien connue des fans du MCU, nous indique que Jon Watts, le réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland, ne travaillera pas sur le prochain film de l’homme araignée. Ce n’est pas son premier désistement, puisque celui-ci a aussi abandonné le projet du nouveau long-métrage des 4 Fantastiques pour lequel il était pressenti. Il a préféré se consacrer à la série animée Star Wars The Skeleton Crew. Le cinéaste a expliqué cette décision en déclarant vouloir faire une pause avec les super-héros. On peut imaginer qu’il laisse Spider-Man 4 de côté pour les mêmes raisons.

Un changement de réalisateur entraînera forcément un changement de ton pour le prochain long-métrage. Cela dépendra du remplaçant de Jon Watts. Beaucoup de fans crient haut et fort leur désir de voir le retour de Sam Raimi, l’homme derrière la première trilogie avec Tobey Maguire, mais aussi des films plus matures comme les Evil Dead originaux. De plus, le cinéaste est déjà revenu vers les super-héros avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce dernier a amené une direction artistique plus adulte et c’est ce que semble vouloir les fans de Spider-Man. Cela dit, leur souhait pourrait bien être exaucé d’une autre manière.

D’après Daniel Richtman, autre informateur, le nouveau réalisateur de Spider-Man 4 serait Drew Goddard. Ce dernier est connu pour des films comme La Cabane dans les Bois en tant que réalisateur, mais aussi World War Z en tant que scénariste. Autrement dit, lui aussi connaît bien les directions artistiques plus matures. Il n’est pas étranger aux super-héros non plus puisqu’il a également travaillé sur la série Netflix Daredevil de 2015, elle aussi plus adulte, en tant que directeur et auteur. On peut donc très bien s’attendre à un Spider-Man 4 plus sombre que les épisodes précédents. Après tout, la fin de Spider-Man No Way Home laisse de grandes possibilités scénaristiques. Il faut tout de même rappeler que toutes ces données ne sont que des rumeurs, même si la source est jugée fiable rien n’a été confirmé.