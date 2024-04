Selon le journaliste Jeff Sneider, Spider-Man 4 pourrait pointer le bout de son nez plus tôt qu'on ne le croit. D'après lui, la suite des aventures de Peter Parker commencerait son tourage à l'automne prochain, en vue d'une sortie potentielle en juillet 2025. Une bonne nouvelle si cela se confirme, mais certains fans sont davantage obnubilés par un autre projet dont ils rêvent depuis des années. Et visiblement, ça va rester un joli fantasme pour le moment. Attention spoiler si vous n'avez pas vu No Way Home.

Un vieux Spider-Man (encore) de retour ?

Après l'énorme succès de la trilogie Spider-Man, il était évident que Sony Pictures n'allait pas en rester là. Et c'est d'autant plus vrai que la société de production s'efforce de développer son univers, même si c'est très mal parti. Tous les spin-off sortis se font détruire par la critique, comme le dernier film Madame Web. À l'inverse, les longs-métrages avec Tom Holland et Zendaya ont plutôt été épargnés, et qui plus est, ils ont tous cartonné. Une vraie poule aux œufs d'or.

La route est donc toute tracée pour Spider-Man 4 qui aurait déjà un scénario depuis 2023, selon Kevin Feige, le président de Marvel Studios. « Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons l'histoire. Nous avons de grandes idées et nos scénaristes sont en train d'écrire en ce moment » (via EW).

Mais il y a un mois, la rumeur d'un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire par le réalisateur de la première trilogie, Sam Raimi, a refait surface. Qu'en est-il aujourd'hui ? Malgré les déclarations, le cinéaste n'est au courant de rien et détruit ainsi le rêve d'une partie des fans.

Eh bien, je n'en ai pas encore entendu parler. J'ai lu des choses là-dessus, mais je ne travaille pas encore dessus. Je veux dire, Marvel et Sony Pictures ont tellement de succès avec les films Spider-Man actuels, et tout ce qu'il y a autour. Donc je ne sais pas s'ils vont revenir vers moi et me dire « Hey, nous pouvons aussi raconter cette histoire ». Je n'en suis pas certain, mais j'adore tous les nouveaux films. J'ai adoré Spider-Man: No Way Home. C'était vraiment puissant de revoir Tobey Maguire. Via CBR.

Tobey Maguire juste après la déclaration de Sami Raimi.

Tobey Maguire et Sam Raimi écartés pour l'instant

Sam Raimi n'a donc pas été contacté pour un film Spider-Man avec Tobey Maguire, mais lui ne dirait clairement pas non. « Je n'en ai pas parlé à Tobey, mais peut-être que Marvel ou Columbia Pictures l'a fait. Mais j'ai travaillé avec Marvel sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et je suis en très bons termes avec eux. Je suis sûr que j'en entendrai parler si c'était en cours » a ajouté le réalisateur culte d'Evil Dead. Et ce n'est pas la première fois que le metteur en scène évoque cette possibilité. Sera t-il un jour entendu ? Certains fans croisent toujours les doigts pour revoir le tandem Raimi / Maguire.

De son côté, Thomas Haden Church (L'Homme-Sable de Spider-Man 3), qui a notamment propagé cette rumeur, se verrait bien revenir également d'une manière ou d'une autre. « Il y a toujours eu... j'ai entendu des rumeurs... selon lesquelles Sam Raimi allait réaliser un autre film Spider-Man avec Tobey Maguire. Et si ça se fait, peut-être que je militerais pour au moins faire un caméo ».