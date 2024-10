Spider-Man No Way Home a rapporté quasiment 2 milliards de dollars au box-office mondial. C'est de très loin le plus grand succès de la trilogie réalisée par Jon Watts et portée par le duo inséparable, à l'écran comme à la vie, formé par Tom Holland et Zendaya. On le sait maintenant depuis quelque temps, il y aura bien au moins un nouveau film, et sûrement même plusieurs, mais ce sera sans le metteur en scène original qui est occupé ailleurs. Sony Pictures et Marvel Studios auraient déjà trouvé une solution pour Spider-Man 4 en approchant Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux).

Spider-Man 4 emballe totalement Tom Holland...

Contrairement à une autre rumeur qui circule, Sam Raimi ne devrait donc pas réaliser Spider-Man 4. Pour l'instant, personne n'a confirmé ou infirmé quoi que ce soit et les détails autour du nouveau film sont bien gardés. La seule chose que la production a bien voulu dire par l'intermédiaire du président de Marvel Studios, Kevin Feige, c'est qu'un premier jet du scénario serait bientôt prêt. Une déclaration qui remonte à cet été et ce n'était pas des paroles en l'air. Dans une nouvelle interview pour le podcast Rich Roll, Spider-Man 4 redonne de ses nouvelles et elles sont très bonnes.

Tom Holland qui était partant pour revenir, à la seule condition « que vaille la peine pour le personnage », semble très satisfait de ce à quoi cet épisode pourrait ressembler. « Nous avons un créatif, un pitch et une ébauche de scénario, ce qui est une excellente chose. Il faut le retravailler mais les scénaristes font un excellent boulot. Je l'ai lu il y a trois semaines et ça m'a emporté. Zendaya et moi nous sommes assis, nous l'avons lu ensemble, et nous avons parfois sauté dans le salon. C'est un film qui respecte les fans ». Selon lui, ce nouveau Spider-Man 4 représente un nouveau « défi de taille », mais les équipes vont pouvoir le relever.

... qui est déjà prêt à aider Miles Morales

Spider-Man 4 devrait fonctionner quoi qu'il arrive, sauf éventuellement si les retours sont réellement très mauvais, et Tom Holland pourrait continuer pendant encore longtemps. « Je veux en faire un autre. Je veux en faire beaucoup d'autres, mais je veux le faire pour les bonnes raisons ». Traduction : l'acteur ne devrait pas accepter de nouvelles histoires uniquement pour l'argent. Mais au-delà de se mettre en scène dans un projet centré sur son personnage culte, il aimerait participer d'une autre manière et ça a notamment un lien avec le film live-action Spider-Man Miles Morales. « Si j'ai la chance d'amener Miles Morales dans mon univers Miles Morales et dans le MCU, j'aimerais faire pour un jeune ce que Robert Downey Jr a fait pour moi » a t-il déclaré.

Source : Rich Roll.