L'homme araignée n'a jamais été populaire qu'aujourd'hui. Entre le jeu Marvel's Spider-Man 2, la sortie continue de comics et la dernière saga cinématographique, c'est un véritable carton. À tel point que Sony Pictures est suffisamment confiant pour créer tout un univers autour du super-héros. Ce mercredi 14 février 2024, les spectateurs pourront voir en salles le spin-off Madame Web, en attendant les autres projets qui avancent clairement à leur rythme. En particulier l'un d'eux qui n'arrivera peut-être pas aussi vite qu'espéré.

Un peu de patience pour le film Spider-Man Miles Morales

Le « Sony's Spider-Man Universe » va prendre forme avec la sortie cette année de Madame Web, de Kraven le chasseur, mais également de Venom 3. Oui, malgré le torrent de critiques, la société de production y croit encore dur comme fer. Dans les prochaines années, attendez-vous aussi à un film live-action centré sur Miles Morales. En 2023, la productrice Amy Pascal a déclaré « Ça arrive » - et ce n'est pas une référence cachée au clown démoniaque. Bonne nouvelle donc, ce n'est pas annulé.

Mais c'est prévu pour quand exactement ? Il faut s'armer de patience. Et c'est la mauvaise nouvelle. Ce projet ne sera pas visible avant Beyond the Spider-Verse... et Spider-Man 4. Et tout d'un coup, ça jette un froid étant donné que le premier ne sort qu'en 2025, au mieux, et que le chantier du second n'est pas amorcé. « [Le film live-action Spider-Man Miles Morales] ne se fera pas avant qu'on ait réalisé deux autres longs-métrages » (Amy Pascal via Variety).

À l'heure actuelle, Spider-Man 4 en serait au stade des discussions et n'aurait peut-être pas de réalisateur. Une rumeur, à prendre avec de bonnes pincettes de rigueur, qui stipule que Jon Watts ne serait pas présent pour ce nouveau chapitre. Et ce alors même qu'il a contribué aux derniers succès de Sony Pictures. C'est le cinéaste qui a mis en scène Homecoming, Far From Home et No Way Home.

Si Amy Pascal confirme encore l'existence d'un film Spider-Man Miles Morales en prises de vues réelles, n'espérez pas plus d'informations. Lors de la première annonce, la productrice n'a absolument rien dit sur la direction de ce long-métrage. Pas d'indice sur le scénario, l'acteur pour remplacer Peter Parker, ou s'il existe une volonté de créer une autre série en parallèle de celle avec Tom Holland. Ce qui est sûr, c'est que le super-héros Marvel ne compte pas prendre sa retraite cinématographique de sitôt vu le carton planétaire.