Après le succès de No Way Home, le potentiel Spider-Man 4 est particulièrement attendu au tournant. Le film verra visiblement bien le jour, mais l’interprète de Peter Parker impose une condition.

Depuis de longs mois maintenant, le MCU vacille. Les dernières séries et surtout les derniers films sortis au cinéma ne sont pas parvenus à convaincre. The Marvels peine à remplir les salles, les prochains projets ont été retardés, le grand méchant de la nouvelle phase et sous le feu d’un procès… la période est plus que difficile pour l’univers connecté. Disney, et donc Marvel, promet de choisir plus scrupuleusement ses futurs projets, se concentrant sur « la qualité plutôt que la quantité ». Et s’il y a un film du MCU qui devrait aisément avoir un feu vert au vu du succès de ses prédécesseurs, c’est bien Spider-Man 4. Tom Holland avoue d’ailleurs être prêt à rempiler, mais il impose une condition.

Tom Holland impose une condition pour Spider-Man 4

Spider-Man No Way Home s’est imposé comme l’un des phénomènes du MCU. Il y a deux ans, Andrew Garfield, Tobey McGuire et Tom Holland étaient réunis à l’écran sous couvert de multivers, créant un véritable raz-de-marée au sein de la communauté et au box office. Les quelque 1,8 milliard engrangé par le film sont évidemment trop beaux pour que Marvel ne lâche son Golden Boy : Tom Holland. Les rumeurs d’un éventuel Spider-Man 4 ont rapidement circulé, avant qu’Amy Pascal, productrice, ne les fasse taire définitivement en promettant que le projet verrait le jour. Pourtant, la participation de l’intéressé n’est pas encore garantie. Interrogé au sujet de cette possible suite lors d'une conférence de presse à la Critics Choice Association, l’intéressé explique que des discussions ont activement commencé, mais qu’il n’acceptera d’enfiler le costume du Tisseur qu’à une condition : que Spider-Man 4 en « vaille la peine pour le personnage ».

Ce que je peux dire, c’est que nous nous sommes activement engagés dans des discussions concernant ce à quoi pourrait ressembler un quatrième film avec mon personnage. Que nous soyons en mesure de lui rendre justice, c’est une toute autre chose. Je suis très protecteur de Spider-Man. Je me sens extrêmement chanceux d’avoir eu l’opportunité de prendre part à une franchise qui a réussi à se surpasser à chaque film [...] je veux protéger cet héritage.Donc je ne jouerais pas dans un autre film juste pour jouer dans un autre film. Il faudra que ça en vaille la peine pour le personnage.

Le MCU a besoin de changement

L’acteur ajoute qu’il serait « complètement crétin » de ne pas renfiler le costume s’ils parvenaient à trouver une façon adéquate de faire justice à Peter Parker dans Spider-Man 4. Holland explique avoir conscience qu’il doit tout au Tisseur et qu’il souhaiterait raconter une autre histoire avec lui, mais seulement s’ils trouvent la bonne. On espère que la philosophie de l’acteur se reflétera dans ce prochain film, qui semble presque acté vu la popularité du personnage et de son interprète. Disons que le MCU aurait bien besoin d’un film plus qualitatif pour sortir la tête de l’eau.

Bog Iger, à la tête de Disney, a réitéré dernièrement son intention de privilégier la qualité à la quantité, se disant prêt à valider moins de films et de séries. Il estime que les récents échecs commerciaux de Disney et du MCU sont partiellement dus à un rythme de production effréné et affirme que l’échec de The Marvels n’est en aucun sa faute ou celle de son entreprise, mais plutôt l’absence de « supervision en plateau » lors de son tournage en pleine pandémie.