Après notamment une fin de mois d'août marquée par de grosses sorties comme Black Myth Wukong, Visions of Mana ou encore Star Wars Outlaws, septembre démarre également sur les chapeaux de roue, avec un calendrier riche en titres majeurs, toutes plateformes et genres confondus. On en profite également pour vous souhaiter une rentrée aussi agréable que possible.

Les sorties jeux vidéo en septembre 2024, la rentrée est explosive

Dès le début du mois de septembre, la rentrée des jeux vidéo part en tout cas au quart de tour, avec une première dizaine portée par de grosses sorties comme Harry Potter: Quidditch Champions, The Casting of Frank Stone (un jeu narratif par les développeurs d'Until Dawn dans l'univers de Dead by Daylight), tous attendus le 3 septembre. Arrivent ensuite Age of Mythology: Retold le 4 septembre, puis l'extrêmement attendue exclusivité PS5 Astro Bot le 6 septembre. Après un long report d'un an, le tout aussi surveillé Warhammer 40,000: Space Marine 2 débarquera le 9 septembre, et enfin Episode Aigis, un nouveau DLC pour Persona 3 Reload, fera son arrivée le 10 septembre.

La seconde dizaine de septembre ne désemplit pas en sorties jeux vidéo marquantes, avec notamment Test Drive Unlimited Solar Crown et Lollipop Chainsaw RePop le 12 septembre. Arrivent ensuite l'étrange Funko Fusion le 13 septembre, le particulièrement surveillé nouvel MMO de NCSoft baptisé Throne and Liberty le 17 septembre, ainsi que le très prometteur Le Vaillant Petit Page le même jour. Le 19 septembre, on surveille enfin le souls-like italien Enotria The Last Song et le grand retour de Frank West dans Dead Rising Deluxe Remaster.

Le dernier tiers du mois de septembre poursuit son calendrier de sorties jeux vidéo frénétique avec notamment Frostpunk 2 le 20 septembre, puis Ara: History Untold le 24 septembre pour les amateurs de gestion/stratégie. La Nintendo Switch accueillera de son côté le 26 septembre l'ultra attendu Zelda: Echoes of the Wisdom, où nous pourrons enfin incarner la légendaire princesse. EA FC 25 lancera de son côté ses premiers matchs le 27 septembre. Enfin, Microsoft et Bethesda entendent frapper fort avec Shattered Space, le DLC de Starfield.

Une rentrée sous le signe des portages et débuts d'early access

Outre des nouvelles sorties jeux vidéo, le mois de septembre est également marqué par l'arrivée de divers portages et lancements en early access. Sur le premier terrain, nous avons notamment les versions PC de Final Fantasy 16 et God of War Ragnarok respectivement le 17 et le 19 septembre, ainsi que Star Wars Jedi Survivor sur PS4 et Xbox One, aussi le 17 septembre. Concernant les early access, nous avons Towerbone le 10 septembre, un petit RPG prometteur édité par Microsoft, ainsi que Greedfall 2, la suite du talentueux studio français Spiders (qui traverse hélas dernièrement une bien triste période, avec des grèves de la par de ses développeurs pour se faire entendre).

Tous les jeux vidéo de septembre 2024

Harry Potter: Quidditch Champions (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 3 septembre

The Casting of Frank Stone (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 3 septembre

Star Trucker (PC) - 3 septembre

Age of Mythology: Retold (PC, Xbox Series X/S) - 4 septembre

What the Car? (PC) - 5 septembre

Gimmick! 2 (Switch, PC) - 5 septembre

Ace Attorney Investigations Collection (PC, Switch, PS4, Xbox One) - 6 septembre

Astro Bot (PS5) - 6 septembre

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 9 septembre

Yars Rising (PC, Switch. PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Atari VCS) - 10 septembre

Towerborne early access (PC) - 10 septembre

Persona 3 Reload: Episode Aegis -The Answer- DLC (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 10 septembre

Test Drive Unlimited Solar Crown (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 12 septembre

Jackbox Naughty Pack (PC) - 12 septembre

Hollowbody (PC) - 12 septembre

Lollipop Chainsaw RePop (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 12 septembre

Wild Bastards (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 12 septembre

Funko Fusion (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S) - 13 septembre

Phoenix Springs (PC) - 16 septembre

Throne and Liberty (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 17 septembre

Final Fantasy 16 (PC) - 17 septembre

Star Wars Jedi: Survivor (PS4, Xbox One) - 17 septembre

Le Vaillant Petit Page (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 17 septembre

UFO 50 (PC) - 18 septembre

Enotria: The Last Song (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 19 septembre

God of War: Ragnarök (PC) - 19 septembre

Broken Sword: The Shadow of the Templars (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 19 septembre

Dead Rising Deluxe Remaster (PC, PS5, Xbox Series X) - 19 septembre

Monument Valley (Netflix) - 19 septembre

Frostpunk 2 (PC) - 20 septembre

Rusty Rabbit (PC, PS5) - 24 septembre

Ara: History Untold (PC) - 24 septembre

Greedfall 2: The Dying World early access (PC, Consoles) - 24 septembre

Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S) - 24 septembre

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) - 26 septembre

Worms Armageddon: Anniversary Edition (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 26 septembre

C-Smash VRS - New Dimension (PS5) - 26 septembre

EA Sports FC 25 (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 27 septembre

Reynatis (PC, Switch, PS4, PS5) - 27 septembre

Silence of the Sirens early access (PC) - 30 septembre

Starfield Shattered Space (PC, Xbox Series X/S) - 30 septembre

