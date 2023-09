L'été, c'est généralement là où les nouveaux gros jeux se font rares puisque ce n'est pas la meilleure période pour retenir l'attention des joueurs. En raison notamment des vacances. Et pourtant, des énormes jeux comme Final Fantasy 16, Armored Core 6, Baldur's Gate 3, Sea of Stars ou même la version Xbox de Stray ont débarqué ces dernières semaines. Trois premiers mois d'été très riches donc, mais ce n'est pas fini puisque les sorties jeux vidéo de septembre 2023 commencent à être disponibles. Et là encore, c'est du très lourd avec un large choix sur consoles et PC dans tous les domaines.

Il y en a en effet pour tous les goûts avec trois gros RPG occidentaux, des productions japonaises, le retour d'une franchise de baston ultra gore, du football, du basketball, un « simulateur » de braquages, un sous-like hyper attendu etc. Plein de bonnes choses à découvrir et à jouer, si toutefois vous avez le temps et l'argent pour tout acheter en septembre 2023.

Des sorties très variées pour le mois de septembre 2023

Les sorties jeux vidéo de septembre 2023 ont commencé tout doucement avec Bomb Rush Cyberfunk, un jeu indé fortement inspiré de Jet Set Radio, et le RPG Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles. Mais surtout, ce qu'il fallait retenir de ce début de mois, et de cette journée tout particulièrement, ce sont les lancements de Starfield et de la version PS5 de Baldur's Gate 3. Deux énormes poissons incontournables. C'est forcément compliqué de passer derrière, mais il n'empêche que les autres concurrents n'ont pas à rougir.

Pour les fans de Nintendo, qui aiment capturer des petites bestioles parfois légendaires, il y aura le premier DLC de Pokemon Ecarlate et Violet, « Le Masque Turquoise ». Un contenu qui ajoutera quatre nouvelles zones, des Pokémon inédits à l'instar de Pomdamour, un mini-jeu où il faut percer des ballons, et une dimension Pokémon Snap puisque vous devrez immortaliser des créatures de Septentria pour le compte d'une photographe itinérante.

En attendant FF7 Remake 2, et à condition d'avoir un appareil mobile, vous pourrez replonger dans l'univers de Square Enix avec Final Fantasy 7 Ever Crisis. Un jeu gratuit sur Android et iOS qui sort ce jeudi 7 septembre 2023. Un titre qui vous fera revivre d'anciens événements mais avec des personnages en plus et même un nouveau chapitre autour de Sephiroth.

Les sorties jeux vidéo de septembre 2023

Bomb Rush Cyberfunk - 1er septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- 1er septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles - 1er septembre (PC, PS5, Switch)

- 1er septembre (PC, PS5, Switch) Chants of Sennaar - 5 septembre (PS4, Xbox One, Switch, PC)

- 5 septembre (PS4, Xbox One, Switch, PC) Rune Factory 3 Special - 5 septembre (Switch, PC)

- 5 septembre (Switch, PC) Starfield - 6 septembre (Xbox Series X|S, PC)

- 6 septembre (Xbox Series X|S, PC) Baldur's Gate 3 - 6 septembre (PS5)

- 6 septembre (PS5) FF7 Ever Crisis - 7 septembre (Android, iOS)

- 7 septembre (Android, iOS) Rugby 24 - 7 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- 7 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Anonymous;Code - 8 septembre (PS4, Switch, PC)

- 8 septembre (PS4, Switch, PC) Fae Farm - 8 septembre (Switch, PC)

- 8 septembre (Switch, PC) NBA 2K24 - 8 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- 8 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Super Bomberman R 2 - 12 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

- 12 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) Eternights - 12 septembre (PS5, PS4, PC)

- 12 septembre (PS5, PS4, PC) Pokemon Ecarlate et Violet DLC « Le Masque Turquoise » - 13 septembre (Switch)

« Le Masque Turquoise » - 13 septembre (Switch) The Crew Motorfest - 14 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- 14 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Inspecteur Gadget : Mad Time Party - 14 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

- 14 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) Monster Hunter Now - 14 septembre (Android, iOS)

- 14 septembre (Android, iOS) Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster - 15 septembre (Switch)

- 15 septembre (Switch) Gloomhaven - 18 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch)

- 18 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch) Lies of P - 19 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- 19 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Mortal Kombat 1 - 19 septembre (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

- 19 septembre (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) Party Animals - 20 septembre (Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- 20 septembre (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Witchfire - 20 septembre (PC)

- 20 septembre (PC) Hellsweeper VR - 21septembre (PSVR 2)

- 21septembre (PSVR 2) Payday 3 - 21 septembre (PS5, Xbox Series X|S, PC)

- 21 septembre (PS5, Xbox Series X|S, PC) Avatar The Last Airbender: Quest for Balance - 22 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

- 22 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) The Legend of Nayuta : Boundless Trails - 22 septembre (PS4, Switch, PC)

- 22 septembre (PS4, Switch, PC) Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 26 septembre (PS5, Xbox Series X|S, PC)

- 26 septembre (PS5, Xbox Series X|S, PC) Train Sim World 4 - 26 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- 26 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Harvest Moon: The Winds of Anthos - 26 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

- 26 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) Mineko's Night Market - 26 septembre (Switch, PC)

- 26 septembre (Switch, PC) My Time At Sandrock - 26 septembre (PS5, Xbox Series X|S, PC)

- 26 septembre (PS5, Xbox Series X|S, PC) Paleo Pines - 26 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

- 26 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) El Paso, Elsewhere - 26 septembre (Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- 26 septembre (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai - 28 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch)

- 28 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch) Ys X: Nordics - 28 septembre (PS5, PS4, Switch)

- 28 septembre (PS5, PS4, Switch) EA Sports FC 24 - 29 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

- 29 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) COCOON - 29 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

- 29 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) Fate/Samurai Remnant - 29 septembre (PS5, PS4, Switch, PC)

Sorties jeux vidéo de 2023

Keanu Reeves prend la pose pour l'extension Cybepunk 2077 Phantom Liberty (crédits : CD Projekt).

Les principales sorties du mois de septembre 2023 sur consoles et PC

En dehors de ce que nous avons déjà cité, préparez-vous à retourner à Night City pour l'extension Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Un DLC d'une dizaine d'heures qui introduira deux personnages jamais vus, l'un d'eux étant campé par Idris Elba (The Wire). Et bien entendu, toutes les améliorations promises qui vont transformer le jeu seront présentes dès la sortie le 26 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Vous aimez la violence et souffrir ? Deux sorties de septembre 2023 devraient satisfaire vos besoins. D'abord, c'est le grand retour de MK avec Mortal Kombat 1. Un épisode qui s'annonce très beau, très violent et gore, mais qui devrait aussi rafraichir la franchise grâce à quelques nouveautés. Le roster de Kombattants est solide, même si ce dernier est loin d'être finalisé puisqu'il sera complété par des Kombat Packs. Si mourir en boucle ne vous fait pas peur, et que vous vendriez père et mère pour Bloodborne 2, Lies of P s'avère être une solution alternative très prometteuse. On n'oublie pas Payday 3 non plus, NBA 2K24 qui divise encore par son modèle économique ou EA Sports FC 24. Le remplaçant de FIFA.

Voici les principales sorties jeux vidéo de septembre 2023.

Starfield, l'odyssée spatiale marquante de Bethesda et Xbox

6 septembre (Xbox Series X|S, PC)

Que dire sur le nouveau RPG de Bethesda, Starfield, que nous n'avons pas déjà dit à travers notre long test ? Le jeu vous transporte en 2330 alors que l'humanité a dû fuir la Terre pour coloniser d'autres planètes. À vous l'exploration d'un tout nouveau monde, la tête dans les étoiles, à la recherche d'artefacts rares. Mais peut-être que le voyage est plus profond que cela ? Todd Howard, le directeur et producteur de Bethesda, est à la réalisation de ce titre qui bat déjà des records sur Steam et Twitch.

Baldur's Gate 3 à l'assaut de la PS5

6 septembre (PS5)

Baldur's Gate 3, le RPG acclamé de Larian Studios, sort enfin sur PS5 avec tous les correctifs et améliorations de la version PC. Une mouture console qui remporte pour le moment tous les suffrages avec la moyenne de 97/100 sur Metacritic, bien que les tests professionnels soient encore peu nombreux. « Constituez votre groupe et retrouvez les Royaumes Oubliés dans cette histoire d'amitié et de trahison, mais aussi de survie et de sacrifice, sur fond de pouvoir absolu. D'étranges facultés se déclarent en vous depuis que les flagelleurs mentaux vous ont implanté un parasite dans le cerveau. Résistez à ces dons malfaisants et retournez-les contre les forces des ténèbres, ou acceptez la corruption et devenez l'incarnation du mal ».

Mortal Kombat 1, du sang, de la sueur et des corps mutilés

19 septembre (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Le légendaire tournoi MK est de retour avec Mortal Kombat 1. Un reboot de la saga culte du versus fighting qui devrait s'adresser aux fans hardcore comme aux néophytes. Une « nouvelle ère de la franchise emblématique » qui a repensé son système de combat, ses modes de jeu ainsi que ses Fatality, et bien entendu toute sa plastique. Cette fois, le titre de NetherRealm Studios fait l'impasse sur l'ancienne génération de consoles.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, le DLC de la rédemption

26 septembre (PS5, Xbox Series X|S, PC)

L'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 est l'une des sorties majeures de septembre 2023 à n'en pas douter. C'est le premier vrai DLC, et le seul qui sera disponible d'ailleurs, avec une nouvelle histoire, des personnages et une zone inédits, mais également une refonte du gameplay. CD Projekt Red en a profité pour concevoir un patch 2.0 gratuit qui comprend un arbre de compétences revu et corrigé, une police qui ne devrait plus être à l'ouest et plein d'autres éléments. « Incarnez V, un mercenaire cyberpunk et lancez-vous dans une mission d'espionnage et d'intrigue pour sauver la présidente des NUSA » (via Steam).

Lies of P, le mariage entre Pinocchio et Bloodborne

19 septembre (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Avant la sortie de Lords of the Fallen en novembre, un autre sous-like devrait faire encore parler lui : Lies of P. Une relecture plus sombre, plus adulte que le conte de Disney, avec une sacré ambiance victorienne. Des visuels qui renvoient à Bloodborne de FromSoftware. « Quand les gens pensent à Pinocchio, ils pensent à Disney. Mais Disney a rendu Pinocchio un peu enfantin, alors que si vous regardez l'histoire originale, c'est plutôt sombre et à destination des adultes. Pinocchio a également un parcours très diversifié. Il commence dans la maison de Geppetto, puis rejoint l'océan et entre dans la baleine. C'est donc pour cela que nous avons trouvé que Pinocchio était très intéressant pour notre jeu ».