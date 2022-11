Sonic Frontiers pourrait-il piquer la vedette à des jeux acclamés de partout comme Elden Ring et God of War Ragnarok ? Des joueurs militent à fond pour le nouveau jeu du hérisson bleu.

C'est peu dire que Sonic Frontiers divise, en témoigne le score Metacritic de 72 contre une note utilisateurs de 8,2. Au rythme où ça va, ça pourrait même être le GOTY 2022 des joueurs.

Sonic Frontiers sacré Jeu de l'année aux Game Awards 2022 ?

Sur Metacritic, les joueurs placent d'ores et déjà Sonic Frontiers devant Elden Ring (7,8), Horizon Forbidden West (8) et God of War Ragnarok (8,1). Une tendance à prendre avec des pincettes car comme nous l'avons fait remarquer, le hérisson bleu a reçu beaucoup moins de notes que les autres jeux cités. Néanmoins, du côté des Game Awards 2022, la mascotte de SEGA est aussi aux trousses de ses grosses productions.

Il y a quelques heures, Sonic Frontiers est dans le top 3 du « Players's Voice », le vote des joueurs, de la cérémonie organisée par Geoff Keighley. De ce fait, il colle de très près God of War Ragnarok qui est deuxième et Elden Ring qui est numéro 1.

Voici les votes en cours pour vous faire une idée