Konami a profité de la San Diego Comic Con 2023 pour offrir un aperçu exclusif de Silent Hill Ascension. Un trailer qui n'aurait pas dû se retrouver sur le web, mais un petit malin a filmé la séquence. Et pour l'heure, ce projet très original, pour la saga, préoccupe des fans.

Un nouveau trailer de Silent Hill Ascension a leaké

Après des années d'hibernation, la franchise Silent Hill revient avec quatre jeux et le nouveau film Return to Silent Hill de Christophe Gans. Mais à vrai dire, on devrait plutôt parler de trois jeux seulement. L'un d'eux, Silent Hill Ascension, sera en effet une série interactive où des millions de joueurs vont influencer l'histoire. « C'est un live, une série interactive et en temps-réel où des millions de fans pourront regarder ensemble le déroulement effrayant de l'histoire. Vous pouvez changer la fin, ou même prendre part à certaines scènes. Il n'y a pas de bouton « Recommencer ». Vos décision sont à la vie, à la mort » avait annoncé Jacob Navok, PDG de Genvid.

Et pour bien marquer son appartenance au monde du divertissement, au sens général, Silent Hill Ascension est produit par Bad Robot. La société du réalisateur J.J Abrams (Star Wars, Super 8...). Si l'idée est prometteuse en soi, certains ont détesté le dernier trailer de la Comic Con 2023. Malheureusement, il n'est pas encore disponible officiellement, donc il faudra se contenter de la version torticolis ci-dessous.

Qu'est-ce qui cloche dans cette bande-annonce de Silent Hill Ascension pour certains ? À peu près tout et surtout le fait qu'ils n'ont pas la sensation d'être devant un jeu de la série. Devant le nouveau titre d'une licence d'horreur psychologique. « Les anciens trailers était si bien faits qu'ils s'apparentaient à des films d'horreur psychologique comme Lost Highway. Ca a l'air très basique et on dirait une scène d'Until Dawn » selon Cure_Pain.

« Ca ne ressemble pas du tout à Silent Hill. Même les mauvais jeux occidentaux ressemblaient davantage à ce qu'est la franchise » pour Sul_Haren. itscalledANIMEdad y voit de l'horreur générique dans ce trailer de Silent Hill Ascension « Tout ce que je vois, c'est de l'horreur générique avec aucune atmosphère effrayante, sans aucune subtilité et qui ne laisse aucune place à l'imagination » (via Reddit et TheGamer).

Un jeu plein de promesses

Dans les commentaires sous cette vidéo qui fait mal au cou, certains déplorent également le rendu des animations faciales. La comparaison avec Until Dawn revient aussi à plusieurs reprises. Silent Hill Ascension est une série interactive qui évoluera avec et grâce aux téléspectateurs.

Stephan Bugaj, directeur créatif, a fait savoir que les choix seront ouverts durant une durée limitée, ce qui devrait aider si vous ne pouvez pas suivre le show dans l'immédiat. Néanmoins, la durée précise n'a pas encore été divulguée, ni si cela concernera ou non l'ensemble des décisions. En empruntant cette voie de série interactive, les développeurs revendiquent une parenté avec les jeux Telltale (The Walking Dead) ou la série Black Mirror: Bandersnatch de Netflix.

« Nous reprenons les fondamentaux des jeux Telltale ou de Bandersnatch, par exemple. Tous les utilisateurs interagiront avec la série au même moment. Ils influenceront une histoire canon qu'ils vivront simultanément. Les décisions prises sont canons pour tout le monde, vous ne pourrez pas revenir en arrière ».

Si certains ne perçoivent pas l'horreur psychologique, cette dimension a bien l'air présente si l'on se fie aux déclaration de Shiaw-Ling Lai. La direction de la production de Silent Hill Ascension. « La promesse de Silent Hill : Ascension est de prendre celle des jeux qui dépeint la façon dont le traumatisme individuel de quelqu'un et ses problèmes peuvent devenir des menaces et des monstres qui vous blessent ». Les monstres, qui seront créés par Behaviour Interactive (Dead by Daylight) devraient refléter des thématiques vécus par les personnages comme « la violence, la domination et l'obsession ». Pas de date de sortie, mais ça devrait arriver après Silent Hill 2 Remake.