Si la qualité de la série principale The Walking Dead était en dent de scie, notamment avec de grosses longueurs scénaristiques tout va beaucoup mieux avec l'arrivée des spin-off sur Negan, Maggie et Daryl. La première d'entre elle est un véritable carton tandis que celle qui se déroule en France enthousiasme déjà tout le monde malgré une diffusion uniquement en septembre 2023. Il n'en fallait pas plus à la production pour prendre une importante décision.

Déjà des suites au programme de The Walkind Dead

On espère que vous aimez les zombies (où plutôt les marcheurs) car on vient d'apprendre une très bonne nouvelle pour les fans : The Walking Dead : Dead City et The Walking Dead : Daryl Dixon viennent de renouveler pour une deuxième saison. Ca reste tout de même un pari risqué puisqu'on ne sait pas encore si celle sur Daryl sera un succès ou non même si il y a de fortes chances que le public soit au rendez-vous. Pour mémoire, Dead City nous emmène à New York auprès du duo iconique et d'antagonistes Maggie et Negan tandis que Daryl Dixon permet de suivre les pérégrinations du personnage en France, notamment à Marseille et à Paris. De quoi changer de l'Etat de Géorgie que l'on a pu voir en long, en large et en travers.

Une série plus vivante que morte

Si ça sentait un peu la fin avec une série spin-off Fear the Walking Dead peu enthousiasmante et une série principale qui n'avait pas séduit tout le monde lors de sa conclusion tout est en train de changer. Car force est de constater que la qualité de Dead City est largement au rendez-vous et que le coté exotique (pour la série) de la France pour Daryl Dixon a de quoi faire plaisir aux fans. Une belle histoire qui date tout de même de 14 ans en arrière. En effet en 2009, le producteur et scénariste Frank Darabont s'est intéressé à l'adaptation de The Walking Dead en série télévisée. Il a vu le potentiel de l'univers apocalyptique pour ce format. 1 an plus tard, en octobre 2010, la série The Walking Dead a été lancée sur la chaîne de télévision AMC. La première saison comprenait six épisodes et a été un succès immédiat avec la suite que l'on connait aujourdhui...

De votre coté, que pensez-vous des spin-off ? Comptez-vous regarder celui sur le personnage de Daryl Dixon ? Attendez-vous une suite à Dead City ?