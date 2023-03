Si l'on sait qu'un film Return to Silent Hill est dans les cartons, son réalisateur Christophe Gans s'est fait plutôt discret à son sujet jusqu'à maintenant. Mais de nouvelles informations viennent de tomber, et elles devraient ravir les fans !

Moins connue du grand public que l'illustre Resident Evil, Silent Hill demeure une franchise culte du survival-horror. Contrairement aux aventures de Leon, Claire et consort, Silent Hill n'a eu le droit qu'à une adaptation cinématographique, en 2006. Celle-ci avait été réalisée par le Français Christophe Gans, qui sera de retour prochainement avec Return to Silent Hill. En partie adapté du chef-d'œuvre Silent Hill 2, on vous révélait il y a quelques semaines que le réalisateur comptait prendre de nombreuses libertés. Si l'on attend d'en savoir plus sur le synopsis, de nouvelles informations croustillantes sont tombées tout récemment.

Un casting qui se précise

De récentes fuites laissaient peu de place au doute, mais c'est désormais officiel : Jérémy Irvine (Fallen, Cheval de guerre) sera la tête d'affiche de Return to Silent Hill, puisque c'est lui qui interprétera James Sunderland. De retour dans la mythique ville brumeuse, celui-ci sera à la recherche de sa femme Mary, à laquelle l'actrice Hannah Emily Anderson (Jigsaw, X-Men : Dark Phoenix) prêtera ses traits. A la production, on retrouvera Victor Hadida, tandis que Sandra Vo-Anh et William Josef Schneider ont participé à l'écriture du scénario aux côtés du réalisateur Christophe Gans. Ce dernier promet au passage une œuvre respectueuse du titre original, mais également capable de surprendre les fans.

Return to Silent Hill est une histoire d'amour mythologique à propos de quelqu'un de si profondément amoureux qu'il est prêt à aller en enfer pour sauver cette personne. Je suis ravi que les merveilleux talents de Jeremy Irvine et Hannah Emily Anderson nous emmènent dans ce voyage dans un monde d'horreur psychologique qui, je l'espère, satisfera et surprendra les fans de Silent Hill. Christophe Gans, via Deadline

Le premier teaser de Return to Silent Hill

Un tournage imminent

Les informations dévoilées au compte-gouttes, c'est bien, mais vous aimeriez probablement savoir quand est-ce que Return to Silent Hill prendra forme. On a une bonne nouvelle pour vous, puisqu'il semblerait que le tournage soit sur le point de commencer ! Dès le mois d'avril, Gans et ses équipes devraient en effet poser leurs valises et leurs caméras en Allemagne et en Europe de l'Est pour tourner les premières images de ce film d'horreur psychologique adapté de Silent Hill 2. De quoi espérer secrètement le leak de quelques photos de tournage, par exemple ?