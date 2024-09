Une fois de plus, à l'instar de GOG ou de l'Epic Games Store, Prime Gaming est une excellente opportunité pour récupérer des jeux gratuitement. La différence, c’est qu’ici, il faut être abonné à Amazon Prime. En contrepartie, vous bénéficiez régulièrement d’un catalogue renouvelé avec des jeux très bien notés. C’est justement le cas en ce début de mois d’octobre avec un Tomb Raider.

Tomb Raider sur Prime Gaming

Bonne nouvelle pour les abonnés à Amazon Prime Gaming ! Vous pouvez récupérer gratuitement Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition jusqu'au 5 octobre 2024. Ce jeu, sorti en 2018, est le troisième et dernier chapitre de la trilogie moderne qui retrace les aventures de Lara Croft. Si vous êtes fan d’action, d’aventure et d’exploration, ne passez pas à côté de cette opportunité !

La Definitive Edition ne se contente pas de vous offrir le jeu de base. Elle inclut également tous les contenus téléchargeables sortis après la version initiale. En tout, ce sont sept DLC qui vous attendent, chacun avec ses défis, tombeaux supplémentaires et récompenses à débloquer. De quoi prolonger l’expérience de jeu avec des heures d’aventures supplémentaires !

Une aventure épique et émotive

Dans Shadow of the Tomb Raider sur Prime Gaming, vous incarnez une Lara Croft plus déterminée que jamais. Son objectif ? Empêcher une apocalypse Maya tout en luttant contre les troupes de la Trinité, une organisation secrète déjà bien connue des fans. Cette fois-ci, l’histoire se déroule au cœur de l'Amérique latine, avec des jungles luxuriantes, des ruines mystérieuses et des énigmes à résoudre.

Ce volet met un accent particulier sur l’évolution émotionnelle de Lara. En plus de ses combats contre ses ennemis, elle doit aussi faire face aux conséquences de ses propres choix. Cette profondeur narrative apporte un vrai plus, rendant Lara plus humaine, plus vulnérable, mais aussi plus forte.

Le gameplay de Shadow of the Tomb Raider alterne entre exploration, résolution d’énigmes et combats intenses. Les tombeaux, véritable marque de fabrique de la série, sont toujours au centre du jeu. Ils offrent des puzzles de plus en plus complexes à mesure que vous progressez. Et pour les amateurs d’infiltration, ce volet propose de nouvelles mécaniques pour se fondre dans l’environnement, tendre des embuscades ou se camoufler dans la végétation. Bref, un bon jeu Tomb Raider.

Source : Prime Gaming