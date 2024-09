La dernière fois que nous avons entendu parler d'un animé centré sur Sekiro: Shadows Die Twice de FromSoftware, cela remontait en effet en mai de l'année dernière. Cela avait été teasé par eocuf0 sur X.com, qui revient un an plus tard à la charge avec des nouvelles plus concrètes et particulièrement prometteuses.

Sekiro : les ombres sont adaptées deux fois

À sa sortie, le GOTY 2019 qu'était Sekiro avait déjà fait l'objet d'une première adaptation, sous forme de manga. Celui-ci était intitulé Hanbei l'Immortel, écrit par Shin Yamamoto et centré notre partenaire d'entraînement dans le hub du jeu. Quatre ans plus tard, nous apprenions qu'une adaptation cette fois en anime était à prévoir. Il aura fallu toutefois attendre un an de plus pour avoir des informations plus concrètes à son sujet.

La production de l'anime Sekiro aurait ainsi officiellement été lancée. Celle-ci serait confiée au studio d'animation Qzilla, à qui l'on doit notamment récemment l'opening de Jigokuraku / Hell's Paradise Saison 1. Même si on ne sait pas encore si la série s'intéressera cette fois bien aux aventures du Loup, on sait en tout cas qu'elle serait réalisée par Kenichi Kutsuna, qui dispose d'un impressionnant palmarès. Il a en effet déjà travaillé sur des œuvres emblématiques de l'animation japonaise comme Bleach, Full Metal Alchemist ou encore Naruto (qui aura pour rappel bientôt droit à un film live-action sur Netflix).

L'anime Sekiro semble donc se donner les moyens de grandes ambitions. Reste maintenant à savoir quand tout cela sera disponible. Il serait en tout cas question d'un nombre d'épisodes limitées (moins d'une dizaine). Si la perspective de voir un jeu FromSoftware du calibre de Sekiro adapté en anime se montre en l'occurrence prometteuse, on se prêterait à souhaiter que la chose se généralise. Le studio ne serait en tout cas pas contre une adaptation d'un certain Elden Ring, entre autres.

Source : oecuf