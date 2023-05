Et si un jeu culte de From Software avait le droit à son propre anime ? Entre Sekiro, Elden Ring et les autres, il y aurait de quoi faire !

Il y a des studios qui dégagent une aura très positive auprès des joueurs. Parmi eux, FromSoftware. Celui-ci est connu pour proposer des jeux généralement jugés excellents, à l'image du GOTY 2022, Elden Ring. En attendant son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde, le studio pourrait bien étendre le lore d'un autre de ses jeux à succès : Sekiro : Shadows Die Twice.

Un anime adapté d'un jeu FromSoftware ? La rumeur du moment

Les adaptations de jeux vidéo en films et séries sont de plus en plus nombreuses. Elles sont aussi devenues plus populaires que jamais, en témoignent le succès de la série The Last of Us, ou encore du film Super Mario Bros. Ces adaptations peuvent également prendre la forme de séries d'animation (Arcane), ou bien d'animes purs et durs (Cyberpunk : Edgerunners). C'est dans cette dernière catégorie que pourrait se trouver l'adaptation de Sekiro : Shadows Die Twice ! Enfin, si celle-ci existe bel et bien. Pour l'heure, l'info n'en n'est qu'au stade de rumeur et nous vient du leaker oecuf, auquel l'on doit plusieurs révélations exclusives. Le mois dernier, il avait par exemple révélé l'existence d'un anime tiré du manga Mandalist, avant son officialisation.

Sekiro, un jeu déjà adapté par le passé

L'existence d'un anime Sekiro, qui serait en chantier chez un studio d'animation japonais encore inconnu, reste toutefois à prendre avec des pincettes. Aucune source n'est mentionnée, aucune information supplémentaire donnée. Plus suspect encore, l'image accompagnant le tweet d'oecuf est tirée d'une bande-annonce de Ghost of Tsushima. Le leaker s'en serait servi pour imager son propos et faire du teasing en amont. Rappelons par ailleurs que l'exclu PlayStation aura le droit à sa propre adaptation qui, elle, est confirmée.

Difficile d'y voir clair pour le moment, bien que l'ambiance et le contexte historique de Sekiro : Shadows Die Twice, ainsi que son lore très développé, puissent permettre de raconter bien de nouvelles histoires.

D'ailleurs, le GOTY 2019 avait déjà été adapté peu après sa sortie, sous forme de manga ! Intitulé Sekiro : Hanbei l'Immortel, il s'agit d'un préquel en "one-shot", écrit par Shin Yamamoto et s'attardant sur... Hanbei l'Immortel. Logique. Vous le connaissez forcément si vous avez fait le jeu. Il s'agit en effet de votre victime, l'homme sur qui vous vous entraînez à manier le sabre dans votre hub ! Le manga étant disponible en français, vous aurez donc de quoi vous consoler si l'anime venait à ne jamais voir le jour.