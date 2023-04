Resident Evil 4 est sorti il y a près d'un mois maintenant, et de nombreux joueurs déplorent toujours la sous-exploitation d'Ada Wong. La mystérieuse et séduisante espionne apparaît certes à plusieurs reprises dans la campagne, mais c'est tout. Et c'est plutôt décevant pour les joueurs du titre original, habitués à incarner le personnage dans d'autres modes de jeu. Heureusement, nos amis les modders ont pensé à nous.

Un mod qui fait plaisir

Les joueurs consoles découvrent généralement leurs jeux de manière classique, comme pensée par les développeurs. Mais le monde du gaming sur PC est bien plus vaste et étrange. La plateforme permet en effet aux plus inspirés de développer des mods, des modifications - voire des ajouts - faits à un jeu par la communauté. Ceux-ci peuvent permettre d'améliorer les performances et les graphismes, ou bien de modifier la difficulté, par exemple. Mais parfois, les modders sont plus ambitieux. Depuis sa sotie, Resident Evil 4 a ainsi eu le droit à son lot de créations loufoques. S'ils le désirent, les joueurs PC peuvent donc incarner un Leon S. Kennedy totalement nu, ou bien prenant l'apparence de Shrek.

Et c'est là qu'Ada Wong entre en jeu. Au vu de la popularité de la jeune espionne, un internaute du nom de Raq a décidé de développer un mod intitulé "Playable Ada With Animations". Le nom ne pouvait être plus explicite. Celui-ci permet d'incarner Ada durant toute l'histoire du remake de Resident Evil 4. Le résultat est bluffant, à un détail prêt : l'interprète du personnage, malheureusement victime de harcèlement IRL, ne l'a pas doublé dans la campagne principale. Résultat, Asa se retrouve totalement muette. En revanche, on saluera l'effort de Raq, qui lui a attribué son propre "moveset". Celui-ci est directement tiré de ses animations dans le mode Mercenaires du RE4 de 2005. A noter qu'il est possible de choisir entre la tenue du jeu de 2005 ou celle du remake. On vous laisse admirer le résultat.

Ada, bientôt à l'honneur sur Resident Evil 4 ?

Capcom a récemment ajouté le mode Mercenaires dans son remake de Resident Evil 4, en tant que DLC gratuit. Pourtant, le personnage d'Ada n'y est pas jouable. Mais alors, pourquoi le studio boude-t-il ce personnage pourtant tant apprécié ? Rappelons que dans le soft original, la crush de Leon avait carrément le droit à deux modes qui lui étaient consacrés ! On pouvait l'incarner dans le court Assignment Ada, mais aussi plus longuement dans la campagne Separate Ways, se déroulant en parallèle du jeu de base.

Et c'est là que nous vient l'illumination. Et non, on ne parle pas du studio derrière le film Super Mario Bros. qui, au passage, explose tous les records au box-office. Non, ici, l'illumination nous vient de rumeurs et de leaks qui se multiplient. Selon des dataminers, la campagne Separate Ways arriverait en effet prochainement en tant que DLC payant sur Resident Evil 4 ! L'occasion, pour les joueurs d'incarner Ada, qui pourrait également être ajoutée au mode Mercenaires. Il semblerait donc que Capcom garde Ada Wong sous le coude, afin de refaire passer les joueurs à la caisse. Le ferez-vous ?