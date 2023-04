Une nouvelle fois, le média Variety nous gratifie d'une information exclusive dans le monde du cinéma. Ici nulle question de Star Wars mais plutôt de Shrek. En effet l'ogre culte qui est devenu la coqueluche d'internet depuis quelques années va s'offrir une suite au cinéma. Depuis le temps que les fans attendaient ça... Voici tout ce que l'on sait.

Shrek 5 et un casting intégral

En effet comme on peut l'apprendre via Variety, le fondateur et PDG d'Illumination, Chris Meledandri vient de faire du teasing sur Shrek 5. Le film n'est plus un lointain rêve de fan mais bel et bien une réalité. L'homme souhaite relancer la franchise et on peut ainsi apprendre que le cinquième épisode retrouvera et profitera du casting vocal intégral de la saga, à savoir Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) et Eddie Murphy (L'Âne).

Un univers riche qui plait beaucoup

Il faut dire que suite au succès (et à la qualité) incontestable du film Le Chat potté 2 : La Dernière Quête (spin-off de Shrek) il était assez évident que la production allait tout mettre en œuvre pour faire revenir l'ogre vert sur le devant de la scène. Le PDG déclare à ce propos :

Vous regardez quels sont les éléments de base que le public a aimé, et vous faites de votre mieux pour honorer ces éléments de base. Et puis vous travaillez dur pour créer des éléments d'histoire et de nouveaux personnages qui vous emmènent dans de nouveaux endroits. Le casting original est une partie importante de tout ça.

Plus loin on peut apprendre que les négociations avec les acteurs vont dans le bon sens et que tout va comme sur des roulettes :

Les négociations avec les acteurs se déroulent bien. Nous pensons que le casting reviendra. Les discussions commencent seulement et chaque indication que nous avons eu en guise de retour est positive. Il y a un énorme enthousiasme de la part des acteurs pour revenir.

Bientôt un film sur l'Ane ?

Variety a même posé la question de la possibilité d'un spin-off sur l'Âne façon Chat Potté et la réponse fut :

Sans aucun doute.

On est donc clairement à deux doigts d'avoir un nouveau film dans l'univers de Shrek, en plus du très attendu Shrek 5. Pour le moment nous n'avons aucune date de sortie à nous mettre sous la dent et il vaut mieux ne rien attendre avant 2025 voir 2026. Mais tout est en bon chemin.