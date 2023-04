À l'inverse de la PS5 qui connaît un succès monstre - et se permet même une promo avec un méga jeu pour célébrer la fin de la (très longue) pénurie -, la réalité virtuelle chez Sony ne serait pas au mieux de sa forme. Si le constructeur a déjà émis un démenti il y a quelques semaines, qui portait sur des objectifs revus à la baisse pour la sortie, une autre source affirme que la société japonaise a pris les devants par rapport à l'avenir du PSVR2. Et d'autres acteurs de la VR seraient également dans le mal...

Des chiffres de vente alarmants ?

La semaine passée, l'entreprise IDC a fait parler d'elle avec une déclaration qui sous-entendait un bide complet du PSVR2, et d'une nécessité absolue pour PlayStation de baisser drastiquement le prix. Et ce afin, selon leurs mots, d'échapper à un « désastre total ». « Je suppose que Sony devra revoir à la baisse le prix du PSVR 2 pour éviter un désastre total de leur nouveau produit » pouvait-on lire.

Pour appuyer leurs dires, la société a annoncé qu'à la fin mars, soit un mois après le lancement du casque VR PS5, le constructeur n'avait écoulé « que » 270 000. Forcément, par rapport à des millions de consoles ou de jeux vendus, ça paraît extrêmement ridicule. Mais comme nous l'expliquions, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Oui, la réalité virtuelle est un marché de niche, et en dépit de ce qui peut être lu sur la Toile, ça le restera. Quand bien même la technologie ne cessera de s'améliorer, et offre déjà une expérience hors du commun, au fil du temps.

Un graphique pour voir l'évolution des ventes PSVR 1 par VRPlayer.

Ensuite, il va falloir attendre un peu avant d'enterrer le périphérique. Pour l'heure, si ces chiffres se confirment et dans l'hypothèse que la dynamique soit la même que le PlayStation VR, alors on ne pourra pas parler de bide complet ou de flop commercial. Avec plus de 5 millions de PSVR vendus, Sony a été leader avec l'Oculus Quest 2.

Le PSVR2 à moitié enterré par PlayStation ?

Mais après ces détails plus ou moins optimistes selon la vision que l'on a ou non de ce marché, et surtout d'éléments factuels, il nous faut évoquer la nouvelle rumeur qui se veut bien plus pessimiste et même totalement alarmante. Un bruit de couloir de Ming-Chi Kuo, un analyste / insider qui a selon le Web une assez bonne réputation quand il s'agit des produits Apple, et qui donc, pourrait bien avoir des informations en sa possession.

Dans son article, il atteste que Sony a décidé de revoir ses plans vis-à-vis de la VR et pas qu'un peu. Pour lui, la production de PSVR2 a été réduite de 20% pour 2023. Si c'est vraiment le cas, alors la situation serait préoccupante car cela voudrait dire que le constructeur abandonnerait « avant même d'essayer ».

Est-ce crédible ? Difficile tant il y a de signaux contradictoires. D'un côté, la firme s'est investie pour fournir un casque à la pointe de la technologie et a promis de le soutenir. Et vu le line-up de lancement, avec des grosses marques comme Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain ou encore Resident Evil Village, le contrat est respecté. Il y a un gouffre avec les débuts de l'ancien modèle. Et puis à côté de cela, il y a des décisions qui interpellent, ou des éléments qui peuvent être un frein à « l'envol » du PS VR 2.

Crédits : PlayStation.

Comme on l'avait souligné, même s'il faut prendre du recul, le prix peut en être un. De l'autre, bien qu'il soit compliqué de marketer la réalité virtuelle, il y a peut-être aussi un manque de communication / mis à disposition du casque aux consommateurs. Enfin, la vente réservée à la boutique PlayStation Direct empêche certains utilisateurs de franchir le pas.

Un Meta Quest Pro de Facebook et des casques Pico qui rament ?

À l'aube du Meta Quest 3, Facebook aurait aussi du mal à écouler son Meta Quest Pro. Selon Ming-Chi Kuo, le casque se serait vendu à 300 000 exemplaires, sachant qu'il est sorti sur le 25 octobre 2022. Il faut savoir que contrairement au Meta Quest 2, proposé à un tarif abordable pour un tel produit, l'Oculus Quest Pro est affiché à 1 800 euros. Un prix très élevé qui restreint encore plus la cible d'acheteurs.

Pico, la plus grande marque de casque VR/RA (réalité augmentée) chinoise, aurait manqué ses prévisions. En 2022, l'entreprise aurait distribué 40% de produits en moins qu'espéré. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Au-delà du fait que la la VR soit un marché de niche et autres considérations, le contexte économique pourrait être un sérieux obstacle pour le succès des nouveaux périphériques comme le PSVR2.

C'est justement ce qu'IDC a expliqué en publiant ses données sur le PS VR 2. Face à la hausse du coût de la vie et à la vague de licenciements, acheter un casque VR qui demande une autre plateforme (PS5, PC) pour être exploité à fond, ne serait clairement pas une priorité.

Partout dans le monde, les consommateurs sont confrontés à la hausse du coût de la vie, des taux d'intérêts et subissent de plein fouet des licenciements. Dans le climat économique actuel, les casques VR ne sont pas une priorité pour la plupart des consommateurs. Via Gameblog.