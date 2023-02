Depuis quelques années c'est la foire aux rumeurs via des sources "secrètes". Hier nous vous parlions du PSVR 2 et d'une décision radicale prise par Sony. En effet, d'après le très sérieux Bloomberg (un journal reconnu pour sa fiabilité), le papa de PlayStation se serait efforcé d'avoir environ deux millions d'unités PSVR 2 prêtes durant le trimestre du lancement, mais aurait tout de même pris la décision de réduire ce nombre de moitié pour atteindre 1 million. Faute de suffisamment de précommandes et d'attente chez le grand public. Aujourd'hui le constructeur dément.

Le PSVR 2 en meilleure forme que prévue ?

Cette fois on doit l'information a GamesIndustry.biz que Sony a choisi pour parler de son PSVR2. Le géant nie catégoriquement avoir réduit la production du casque de réalité virtuelle dont le lancement est prévu pour le 22 février.

Nous remarquons l'enthousiasme des fans de PlayStation pour le lancement à venir, qui comprend plus de 30 titres tels que Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain et Resident Evil Village. Nous n'avons pas réduit les chiffres de production du PSVR 2.

Voilà qui est dit. Est ce un coup de bluff ? Ou une vraie annonce ? Il sera de toute façon bien difficile de démêler le vrai du faux dans ce genre de déclaration.3 Mais si c'est bien et bel le cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir du PSVR 2 et de la réalité virtuelle de manière générale sur PlayStation.

Reste tout de même la question du prix qui est un gros frein à l'achat. Comme expliqué dans la news informant de la nouvelle de Bloomberg, 600 euros, soit 50 euros plus cher que le prix d'une PS5 classique et même 650 euros si l'on veut profiter d'un bundle Horizon Call of The Mountain c'est un prix. Une tarification que beaucoup de monde ne peut se permettre car il vient doubler celui de la console.

Dans tous les cas, nous verrons bien lors de la sortie le 22 février si l'engouement est présent et si le PSVR 2 est un succès. C'est tout ce qu'on peut souhaiter.