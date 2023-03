À l'heure actuelle il faut bien l'admettre, c'est le PSVR 2 de chez Sony qui intrigue et qui est sur toutes les langues. Pour autant Meta est en train de préparer très sérieusement son propre casque portant le nom de Meta Quest 3. Au point de pouvoir en faire des promesses très alléchantes. Voici ce que l'on peut apprendre via une feuille de route de l'entreprise.

Le Meta Quest 3, un produit qui fait rêver ?

Dans les grandes lignes, le Meta Quest 3 proposera de nouvelles fonctionnalités et devrait également être plus confortable à l'usage. Mais surtout, une présentation de la feuille de route indique que le Meta Quest 3 sera en plus "au moins" deux fois plus puissant que le Meta Quest 2. En d'autres termes, cela pourrait donc dire que les jeux VR qui nécessitent l'usage d'un PC en sus, pourraient être jouable nativement sur l'appareil qui rappelons le, fonctionne sans fil. À son lancement, 41 nouvelles applications et jeux devraient être mis à disposition pour le casque VR mais d'autres devraient arriver par la suite.

Plus confortable et donc plus immersif

Un casque plus fin ?

Au delà du gain de puissance tout bonnement énorme par rapport à l'ancienne génération, le nouvel appareil sera équipé de caméras frontales, qui créeront des expériences de réalité mixte. Dans cette idée, Meta souhaite que ses utilisateurs puissent porter confortablement le casque pendant des heures, ce qui sera facilité par la possibilité de voir ce qui se passe autour sans avoir à retirer le casque.

Dans le même ordre idée, le casque est deux fois plus fin que le Meta Quest 2, ce qui devrait le rendre beaucoup plus confortable pour les longues sessions de jeu avec un poids beaucoup plus léger. Ce qui est essentiel pour reposer les cervicales et rendre l'utilisation beaucoup plus immersive.