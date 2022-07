Le Meta Quest 2, anciennement Oculus Quest 2, s'apprête à devenir moins accessible qu'il ne l'était. Dans les prochaines heures, Facebook augmentera définitivement le prix d'appel du périphérique. Et pas seulement d'une dizaine d'euros...

Le Meta Quest 2 va être vendu plus cher très prochainement

Dans un billet sur le site d'Oculus, la société de Mark Zuckerberg révèle que le Meta Quest 2 sera vendu 100€ plus cher dès le mois d'août 2022. Une augmentation de tarif qui va se répercuter sur les deux modèles actuels du marché.

Ainsi, le MQ2 coûtera très bientôt 449€ en version 128Go et 549€ pour le 256Go, contre 349€ et 449€ respectivement à l'heure où sont écrites ces lignes. Meta se justifie par le fait qu'ils ont mis des billes dans la réalité virtuelle depuis les premiers jours de commercialisation, et que pour continuer dans cette direction, il fallait un changement. Et c'est par conséquent un changement tarifaire ici. Ça vaut également pour les prix des casques et accessoires reconditionnés.

Pour faire passer rapidement la pilule, Meta offre le fantastique Beat Saber, l'un des meilleurs jeux VR existants. Mais attention, ce n'est que pour « une période limitée ». Et si c'est encore trop cher, il reste l'occasion, en faisant bien attention à ce que vous achetez évidemment.

C'est dommage, car dès le mois d'août 2022, la firme va revenir sur un point qui irritait des millions de joueurs : dépendre entièrement d'un compte Facebook pour le Meta Quest 2. Un compte MQ2 suffira pour profiter des joies de la réalité virtuelle. En 2024, Meta en vente deux nouveaux casques.