Inutile de garder le suspens plus longtemps, le prochain casque de réalité virtuelle de Sony, le PSVR 2 va donc sortir le 22 février 2023. Et il faudra faire chauffer très fort la carte bancaire car nous devrons pour se le procurer débourser la somme rondelette de 599 euros.

Un prix qui pique pour le PSVR 2

Voici dans le même temps la première image officielle du packaging du PSVR 2. Comme l'indique PlayStation dans son blog, pour 599 euros vous avez le droit au casque en lui même, des manettes PS VR2 Sense et un casque stéréo. C'est bien simple c'est plus de 200 euros par rapport au PSVR 1.

La boite du casque PSVR 2.

Notons que dans le même temps vous avez aussi la possibilité d'acheter la station de charge pour manette PlayStation VR2 Sense. Car oui, elle ne sera pas fournie avec le casque et il faudra débourser de l'argent en plus soit la somme de 49,99 euros. Cela commence à sérieusement faire monter l'addition.

La Station de charge pour la manette PlayStation VR2 Sense.

Au cours de cette phase de lancement initiale, les joueurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg pourront dans un premier temps précommander le PlayStation VR2 uniquement via la boutique en ligne de PlayStation sur direct.playstation.com.

Les précommandes commenceront le 15 novembre et les joueurs peuvent commencer à s'inscrire pour les précommandes à partir d'aujourd'hui. On peut apprendre que les commandes pour les casques et bundles PlayStation VR2 seront expédiées tout au long de la semaine de lancement. Oui vous avez bien lui, on peut s'inscrire à l'avance pour les précommandes.

Rappel des caractéristiques techniques

Pour mémoire voici un rapide rappel des caractéristiques techniques du casque de Sony :

Méthode d'affichage : OLED

: OLED Résolution : 2000 x 2040 par œil

: 2000 x 2040 par œil Fréquence de rafraichissement : 90 HZ, 120 HZ

: 90 HZ, 120 HZ Séparation des lentilles : Ajustable

: Ajustable Champ de vision​ : environ 110 degrés

: environ 110 degrés Capteurs​ : capteur de mouvement : système de détection de mouvement à six axes (gyroscope à trois axes, accéléromètre à trois axes). Capteur de proximité IR

capteur de mouvement : système de détection de mouvement à six axes (gyroscope à trois axes, accéléromètre à trois axes). Capteur de proximité IR Caméras : 4 caméras pour le suivi du casque et de la manette​. Caméra IR pour le suivi des yeux

: 4 caméras pour le suivi du casque et de la manette​. Caméra IR pour le suivi des yeux Connectique : USB-C

: USB-C Audio​ : Entrée : microphone intégré​. Sortie : prise casque stéréo

Un Bundle Horizon existe pour le PSVR 2

Le bundle avec Horizon Call of The Moutain.

Enfin, sachez qu'un bundle Horizon Call of The Moutain existe et qu'il sera proposé au tarif de 649 euros. En plus du bundle classique avec le casque il permet d'obtenir un code promotionnel pour obtenir le jeu Horizon Call of the Mountain.