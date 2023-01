La PS5 et la PS4 ont partagé les meilleures ventes dématérialisées et les jeux les plus téléchargés de 2022, et il y a une surprise de taille. Papi fait de la résistance !

2022 n’a pas été une année si folle que ça en termes de jeux vidéo sur PS5 et PS4. Alors oui, on a tout de même eu le droit à de grosses sorties comme Elden Ring, Gran Turismo ou encore Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok, mais c’est tout, à peu de chose près. Une bonne partie des très grosses cartouches, exclusives ou non, sont plutôt attendues cette année et ça commence d’ailleurs dès le mois de janvier avec Forspoken notamment.

2023 devrait par ailleurs être particulièrement chargée pour Sony qui s’apprête non seulement à sortir de grosses exclusivités, surtout, son PSVR 2 qui devrait marquer frapper très fort, notamment dans votre portefeuille.

Des classements PS5 et PS4 pas si surprenants que ça, à un détail près…

Mais pour l’heure, place au classement. Sans surprise, en Europe, le grand gagnant toutes catégories, sur PS5 et PS4, est incontestablement FIFA 23. Non seulement la licence se vend par palette entière chaque année, mais en prime, le jeu a très largement surfé sur la Coupe du Monde de foot qui s’est déroulée fin 2022. Ensuite, sur PS5, vient Call of Duty Modern Warfare 2, véritable carton qui a littéralement enterré COD Vanguard sorti un an plus tôt, puis arrive God of War Ragnarok et Elden Ring, deux des plus gros jeux de l’année, récompensés aux Game Awards 2022.

Enfin, en cinquième position sur PS5, devant Horizon Forbidden West ou encore Gran Turismo 7, trône fièrement un jeu vieux de presque une décennie. Un recordman absolu qui ne cesse de se vendre, bien qu’il fait déjà partie des jeux les plus vendus de toute l’histoire du jeu vidéo depuis des années, on parle bien sûr ici de GTA 5.

C’est aussi surprenant que prévisible, le jeu de Rockstar ne prend visiblement pas une ride et continue de séduire les joueurs après toutes ces années et apparemment, tout le monde ne l’a pas encore acheté, la plus grosse surprise est certainement ici d’ailleurs. Sur PS4, le jeu passe même devant Call of Duty Modern Warfare 2 et colle la seconde position juste derrière FIFA 23. On trouve également Minecraft, lui aussi l’un des jeux les plus vendus de toute l’histoire du jeu vidéo, qui ne semble pas être affecté par le poids des années lui non plus.

Sur PSVR, Beat Saber domine ses compagnons, suivi de près par Job Simulator et Superhot VR. Côté free-to-play, c'est Fall Guys qui remporte la manche, talonné par Call of Duty Warzone 2.0 et Fortnite. Une triplette qui n'a absolument rien de surprenant ici tant les jeux cartonnent sur toutes les plateformes. Overwatch 2, malgré un lancement chaotique, marche lui aussi plutôt bien et tient la cinquième place juste après Multiversus, le Smash Bros like survitaminé qui a fait sensation à sa sortie.

Jeux les plus téléchargés sur PS5 en 2022 (Europe)

FIFA 23

Call of Duty: Modern Warfare II

God of War Ragnarök

ELDEN RING

Grand Theft Auto V

GRAN TURISMO 7

Cyberpunk 2077

Horizon Forbidden West

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Dying Light 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Among Us

NBA 2K23

F1 22

It Takes Two

Stray

FIFA 22

Assassin’s Creed Valhalla

Sifu

FAR CRY 6

Jeux les plus téléchargés sur PS4 en 2022 (Europe)

FIFA 23

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Modern Warfare II

Minecraft

FIFA 22

Red Dead Redemption 2

Among Us

The Last of Us Part II

ELDEN RING

The Forest

Need for Speed Heat

The Witcher 3: Wild Hunt

The Crew 2

NBA 2K22

God of War Ragnarök

A Way Out

Gang Beasts

F1 22

GRAN TURISMO 7

Horizon Forbidden West

Jeux PSVR les plus téléchargé en 2022 (Europe)

Beat Saber

Job Simulator

SUPERHOT VR

Creed: Rise to Glory

Sniper Elite VR

Swordsman VR

Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Batman: Arkham VR

Arizona Sunshine

Astro Bot Rescue Mission

Jeux free-to-play PS5 & PS4 les plus téléchargés en 2022 (Europe)