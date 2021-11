Voilà maintenant un an jour pour jour que la console de neuvième génération selon Sony est "disponible", mais il faut le dire vite : toujours absente des rayons des magasins, la PS5 continue de se faire désirer. Et ce n'est a priori pas près de changer.

Pour briller en zététique, il faut d'abord avoir explicité les résultats attendus avant de pouvoir s'en féliciter. Sony ne s'était ainsi pas fait prier pour rappeler pas plus tard que cet été son objectif (très) ambitieux : distribuer 22,6 millions de PS5 à la fin du mois de mars 2022, et ainsi profiter d'une première année déjà supérieure à celle enregistrée par la PS4 en son temps. Mais c'était évidemment sans compter sur une pénurie de semi-conducteurs qui touche depuis plusieurs mois toute une industrie.

La source est tarie

À l'instar tous ses concurrents, Sony devrait ainsi revoir son objectif de production à la baisse, comme pense le savoir le journaliste de Bloomberg Takashi Mochizuki. Dans un nouvel article, ses gars sources sûres indiquent que le constructeur japonais aurait abandonné son objectif de distribuer 16 millions de PS5 durant l'année fiscale en cours, pour le ramener à 14,8 millions d'unités. Au 30 septembre dernier, ce chiffre s'élevait à 13,4 millions de consoles.

La nouvelle n'étonnera pas grand monde, puisque les déclarations sur ces pénuries se multiplient dans toute l'industrie, et parallèlement aux déclarations de Microsoft et Nintendo en la matière, Sony avait déjà anticipé cette potentielle révision à la baisse au printemps, par l'intermédiaire de son directeur financier :

Je ne pense pas que la demande se calme cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d'appareils et produisons beaucoup plus d'unités de la PS5 l'année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande.

Ho ho ho, joyeuse pénurie !

Le lancement de la PS5 avait pourtant démarré sur les chapeaux de roues, puisque la console était malgré sa relative rareté parvenue à établir un record, en franchissant plus rapidement que toutes les autres la barre des 10 millions d'exemplaires écoulés dans le monde.

Si l'on imagine évidemment la frustration du constructeur et d'une partie des joueurs, toujours dans l'impossibilité de se procurer la bête, cette pénurie qui s'inscrit dans la durée valide tout de même une stratégie de diversification qui devrait limiter les dégâts. Les futures sorties cross-générationnelles d'Horizon Forbidden West ou God of War Raganarök permettront ainsi de vendre des jeux sur deux consoles différentes, et les annonces autour des portages PC de jeux first-party toujours plus nombreux vont assurément dans le même sens.

Il n'empêche : à l'approche de fêtes de fin d'année que l'on sait particulièrement consuméristes, Sony devra forcément s'assoir sur quelques centaines de milliers de ventes potentielles, en attendant que ne passe l'orage. Quitte à faire une fois encore le bonheur des scalpers ? Tout à fait. Ce n'est évidemment pas un hasard si la console ne s'affiche pas (encore) dans la boutique de vente tout juste lancée par le géant japonais :