Comme prévu, le PS Plus Essential vient de mettre en ligne ses jeux gratuits du mois de janvier 2023 et c’est du très très bon !

Après avoir leaké, puis confirmé par Sony, les jeux du PlayStation Plus Essential sont désormais disponibles au téléchargement, sans frais supplémentaires pour tous les abonnés au PS Plus Essential ou supérieur. Et pour débuter l’année, Sony a vu les choses en grand.

Pour ce mois de janvier 2023, ce sont pas moins de 3 gros jeux qui sont offerts, et quand on dit gros, c’est dans tous les sens du terme. Non seulement deux d’entre eux sont des AAA, mais en prime, ils pèsent une tonne. Pensez donc à bien faire de la place sur vos PS5 et PS4.

Trois énormes jeux pour commencer l'année

On trouvera ainsi l’excellent Star Wars Jedi Fallen Order de Respawn. Un jeu d’action aventure à mi-chemin entre le souls-like et le metroidvania qui vous tiendra en haleine pas loin d’une trentaine d’heures dans une tranche inédite de l’univers Star Wars. Sa suite, Star Wars Jedi Survivor, sera quant à lui disponible dès le 17 mars 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.

Second AAA offert ce mois-ci, Fallout 76 a jeté un véritable froid à sa sortie, notamment à cause de sa technique complètement datée, de ses nombreux bugs et de son manque d’ambition évident. Malgré tout, le jeu a su être soutenu par de très nombreux joueurs et par des développeurs dévoués à la tâche. Résultat, 4 ans après sa sortie, Fallout 76 est devenu un jeu multijoueur bourré de contenu qui pourra largement vous retenir derrière votre écran plusieurs dizaines d’heures.

Enfin, le dernier jeu de la liste n’est autre qu’Axiom Verge 2, suite du jeu indé à succès portant le même nom. Metroidvania old school entièrement réalisé en pixel art, Axiom Verge 2 offre un univers unique et des mécaniques de jeu inventives et addictives.

Liste des jeux gratuits PS Plus de janvier 2023

Comme d’habitude, ces jeux sont à récupérer dans la section PS Plus de votre console, via l’application PlayStation, ou sur le site officiel PlayStation en vous connectant à votre compte.

Vous avez de quoi faire en attendant les grosse sorties du mois de janvier comme Dead Space Remake, Monster Hunter Rise ou encore One Piece Odyssey.

Alors dites nous, quel est votre programme pour démarrer l'année en beauté ?