2025 est lancée et pour les abonnés au PS Plus, ça commence par une levée de bouclier contre Sony qui ne les a pas satisfaits du tout avec l’annonce des prochains jeux PS Plus offerts. Pour rappel, chaque mois, Sony offre quelques jeux aux abonnés PS Plus, peu importe la formule. Ces jeux sont à garder définitivement tant que l’on est abonnés aux services. Un bonus généralement appréciable, mais qui fait aussi beaucoup rager puisque les joueurs ne sont pas contents des jeux proposés.

Trois jeux dans le PS Plus de janvier 2025, et ça ne passe pas

L’année commence donc sur une note amère pour beaucoup d’abonnés PS Plus, pourtant il y a de bons jeux dans la sélection. On trouve par exemple The Stanley Parable dans sa version deluxe. Si vous êtes passé à côté de cette pépite, c’est le moment de remédier à cela. Le jeu se présente comme un titre narratif, teinté d'énigmes et surtout sacrément surprenant et efficace.

Ensuite, c’est Need for Speed Hot Pursuit, un épisode extrêmement apprécié par les fans de la licence et très abordable pour les néophytes. Le jeu revient ici dans une version graphique améliorée et complète qui représente aujourd’hui le meilleur moyen de profiter du jeu.

Enfin, le dernier jeu offert au PS Plus est le fameux vilain petit canard, celui qui a fait monter la colère, Suicide Squad Kill the Justice League. Le jeu service de Rocksteady s’est méchamment ramassé à sa sortie après un développement très, très (trop) long et énormément d'énergie cramée pour rien. Résultat, le jeu n’est pas folichon. Amusant avec des camarades pour quelques heures, mais il n’a clairement pas les épaules pour tenir sur le long terme comme il aurait dû le faire initialement. D’ailleurs, et c’est surtout ça qui ne plaît pas, le jeu est… mort. Le studio arrête les frais et ne compte plus développer quoi que ce soit dessus.

Notons tout de même qu’en l’état, il y a suffisamment de contenu pour s’amuser plusieurs dizaines d’heures avec une bande de potes. Entre ses héros complètement cinglés et une écriture efficace de ces derniers, les fans de DC peuvent venir y prendre du plaisir.