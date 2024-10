Les prochains départs PS Plus Extra de novembre 2024 seraient déjà connus. Après Dragon Quest, une autre franchise iconique serait sur la sellette et pourrait disparaitre prochainement.

Les nouveaux jeux PS Plus d'octobre 2024 sont disponibles sur PS5 et PS4, et il n'y a que du bon dans des genres complètements différents. Si vous voulez vous faire peur le soir d'Halloween, Dead Space Remake est la virée horrifique qu'il vous faut. Un incontournable du survival horror qui a été sublimé dans sa nouvelle version. Pour les amateurs de catch, la référence WWE 2K24 vous tend les bras. Enfin, Doki Doki Literature Club Plus pourrait bien surprendre car il s'agit d'un titre qui cache bien son jeu. Pendant ce temps, de nouveaux softs vivent peut-être leurs derniers moments sur le PS Plus Extra.

Voici les jeux PS Plus Extra qui pourraient quitter le service d'ici peu

Les jeux PS Plus Extra d'octobre 2024 sont toujours inconnus à l'heure d'écrire ces lignes. En revanche, Sony a d'ores et déjà communiqué sur tous les prochains départs du service pour vous laisser le temps de les finir. D'ici le 22 octobre 2024, aux alentours de 11h00 (heure française), le constructeur va supprimer 11 jeux dont la saga iconique Dragon Quest. Cinq épisodes seront bientôt indisponibles comme Dragon Quest XI S et Dragon Quest Builders 2. Les départs PS Plus Extra d'octobre 2024 comprennent d'autres épisodes de DQ, mais aussi Gotham Knights, LittleBigPlanet 3, R-Type Dimensions, The Evil Within, Toukiden Kiwami et Ultra Street Fighter IV.

Selon l'utilisateur Reddit kayrakaanonline, une autre licence culte Square Enix serait sur le point d'être retirée du service du PS Plus Extra en novembre 2024 : Kingdom Hearts. En observant un peu le fonctionnement de Sony, et en se basant sur les suppressions de Star Ocean et Dragon Quest, il estime qu'il y a une forte probabilité que plusieurs jeux Kingdom Hearts fassent partie des futurs départs PS Plus Extra de novembre 2024. Si ça se vérifie, voici les titres que vous pourriez perdre en tant qu'abonnés :

Pour le moment, il faut bien être conscient qu'il ne s'agit que d'une spéculation. Les jeux PS Plus Extra supprimés en novembre 2024 seront annoncés ultérieurement. Mais il vaut mieux éventuellement anticiper car on est sur des gros morceaux pour les plus complétionnistes d'entre vous.

Kingdom Hearts 3 : environ 29 heures pour l'histoire, 40 heures avec les à-côtés, puis 64 heures pour les complétionnistes

: environ 29 heures pour l'histoire, 40 heures avec les à-côtés, puis 64 heures pour les complétionnistes KH Melody of Memory : environ 9 heures et demi pour le scénario principal, 16 heures et demi avec les à-côtés, et pas moins de 53 heures et demi pour voir absolument tout

: environ 9 heures et demi pour le scénario principal, 16 heures et demi avec les à-côtés, et pas moins de 53 heures et demi pour voir absolument tout Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue : environ 19 heures et demi pour l'histoire, 32 heures avec les missions additionnelles, 66 heures pour faire le tour complet

: environ 19 heures et demi pour l'histoire, 32 heures avec les missions additionnelles, 66 heures pour faire le tour complet Kingdom Hearts HD1.5 + 2.5 ReMIX : entre 26 heures et demi et 73 heures pour 1.5 ReMIX; entre 35 et 84 heures pour 2.5 ReMIX

Source : kayrakaanonline via Reddit.