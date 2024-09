Les dernières sorties de septembre 2024 sur Netflix, Prime Video, Disney et Max arrivent cette semaine. Ce mois-ci, Amazon a encore offert une pluie de films aux abonnés et pas des petits. Le catalogue s'est enrichi avec des incontournables tels que Indiana Jones 2 & 3, District 9, John Rambo, Les Incorruptibles, Le Loup de Wall Street ou encore Spy Game. Et pour les fans de Jenna Ortega, qui est à l'affiche de Beetlejuice, Beetlejuice et qu'on reverra dans la saison 2 de Mercredi, la plateforme diffuse le long-métrage Miller's Girl.

Les films Prime Video du 23 au 29 septembre 2024 (S39)

Les nouvelles sorties de la semaine Prime Video sont presque là. Pour terminer le mois de septembre, le géant américain va lancer une nouvelle production originale avec un beau casting. Joseph Gordon-Levitt (Inception), Shailene Woodley (Misanthrope), Richard Madden (Game of Thrones) ou encore Babou Ceesay (Rogue One: A Star Wars Story) sont réunis dans Killer Heat. Un thriller inédit où l'on suit le détective privé Nick Bali (Joseph Gordon-Levitt), un américain expatrié en Grèce, qui est chargé d'enquêter sur « la mort supposée accidentelle » d'un jeune magnat du transport maritime. Ce sera à découvrir en exclusivité sur Amazon Prime Video à partir du 26 septembre prochain.

26/09 Killer Heat



Toutes les séries du 23 au 29 septembre 2024 (S39)

En plus de très gros film attendu, les ajouts Prime Video du 23 au 29 septembre 2024 réservent deux nouveautés au rayon des séries. Dès le 26 septembre, vous pourrez retrouver l'épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Mais une série française appréciée fait aussi son retour : Miskina, La Pauvre avec Melha Bedia, la sœur de Ramzy.

« Après la mort de sa grand-mère, Fara a repris sa vie en main. Et elle va très très bien. Comment fait-elle ? C’est simple Fara, c’est une mytho de compét, elle ment sur tout, sur son permis, elle ment à son mec, à son chat (elle n’a pas de chat), à l’URSSAF, à sa mère… Et surtout à elle-même ». La saison 2 de Miskina La Pauvre sera disponible le 27 septembre 2024 sur Amazon Prime Video.

27/09 Miskina, La Pauvre - Saison 2



Source : Prime Video France.