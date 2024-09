C’est assurément l’une des séries Netflix préférées de tous les abonnés de la plateforme, Mercredi reviendra prochainement avec une saison 2. Après le succès phénoménal de la première saison, l’adolescente morbide et ses camarades étranges reviendront dans une nouvelle saison déjà annoncée comme plus ambitieuse et davantage tournée vers l’horreur light. Il est aussi dit que la famille Addams dans son entièreté devrait avoir davantage de place. Que de belles promesses, mais jusqu’ici, la saison 2 était restée timide… jusqu’à aujourd’hui.

La saison 2 de Mercredi se montre enfin !

C’est la Netflix Geeked Week ! Une semaine dédiée à tout ce que la plateforme nous réserve pour les prochains mois ou années, tant que ça a un rapport avec la sphère geek. Mercredi faisait donc partie des festivités, la série que l’on pensait encore en production est en réalité… sur sa dernière ligne droite ! Pas de bande-annonce à proprement parler, mais une vidéo de making-of qui nous dévoile grandement les coulisses, mais aussi quelques images de la prochaine saison. En plus d’un petit coucou des acteurs principaux, Jenna Ortega, Emma Myers, Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones, Joy Sunday et… La Chose, on peut apercevoir pas mal de décors de cette prochaine saison.

Toujours très ancrée dans un univers gothique, la saison 2 de Mercredi semble clairement dans la droite lignée de la première. Impossible pour le moment de tirer quoi que ce soit de quelques images des coulisses, même si on nous tease quelques scènes. Jenna Ortega devrait une fois de plus assurer le spectacle, la jeune actrice semble possédée lorsqu’elle incarne la fille Addams et elle ne cligne toujours pas des yeux ! Une prouesse qu’elle révèlera avoir décidé de faire elle-même d’ailleurs, ce qui aura impressionné le grand Tim Burton. Le réalisateur rempile lui aussi pour cette saison 2 et sera derrière la caméra de presque la moitié des épisodes. Une nouvelle qui a fait grandement plaisir aux fans de l’artiste.

Bonne nouvelle, on sait quand sortira la nouvelle saison

Ce nouvel aperçu laisse également filtrer quelques informations supplémentaires. La saison 2 de Mercredi nous est ici vendue comme bien « plus grande », « ambitieuse » que la première et bourrée de rebondissements mais aussi particulièrement « terrifiante ». Cerise sur le gâteau, on a enfin une fenêtre de sortie officiellement annoncée. Pas de date précise, mais on a maintenant l’assurance que la saison 2 de Mercredi arrivera dès 2025 ! On s'en doutait, les bruits de couloirs nous l'avait martelé, c'est maintenant confirmé.

