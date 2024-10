On entame la seconde moitié du mois d’octobre et les plateformes SVOD continuent d’ajouter des nouveautés sur leur catalogue. Prime Vidéo va d’ailleurs faire très fort cette semaine pour tenir tête à Netflix, Disney+ et Max. Le géant Amazon met les petits plats dans les grands et nous inonde de nouveaux films, saupoudré de quelques séries. Dans le lots, il y a de sacrés morceaux.

Tous les films Prime Video du 14 au 20 octobre 2024

Depuis plusieurs mois maintenant, Prime Video nous a habitués à mettre le paquet côté films, mais… vraiment. Ce mois-ci encore, c'est plusieurs dizaines de longs-métrages qui sont ajoutés au catalogue, et cette semaine encore il y en a beaucoup. Parmi eux, on note surtout de très grosses franchises comme l’intégrale de la saga Labyrinthe, ou encore les Kingsman. On pourra aussi noter l’arrivée des deux Jack Reacher avec Tom Cruise ou encore des Don’t Breath, avec Stephen Lang. D’autres blockbusters sont attendus également comme Blade Runner 2049 par exemple. Dans tous les cas il va y en avoir pour tous les goûts.

15/10 Alliés Blade Runner 2049 Don't Breathe: La Maison des Ténèbres Don't Breathe 2 Jack Reacher Jack Reacher: Never Go Back Life: Origine Inconnue (2017) Sa Mere Ou Moi The Betrayed The Craft: Les Nouvelles Sorcières L’Exorcisme de Hannah Grace The Retirement Plan



16/10 Un Homme En Colère



17/10 Brothers



18/10 Le Livre de Clarence



20/10 Kingsman: Le Cercle d’Or Kingsman: Services Secrets Le Labyrinthe Labyrinthe 2 : Le Remède Mortel Le Labyrinthe 3 : La Terre Brûlée La Proposition (2009) Takers (2010) Target



Toutes les séries de la semaine du 14 au 20 octobre 2024

Une fois n’est pas coutume, Prime Video fait également le plein avec ses séries. Pour le coup, coincé en X-Files, sorti la semaine dernière, et Like a Dragon qui arrivera que la semaine prochaine, les sorties de ces prochains jours ont tout de suite l’air plus modestes. Pourtant, Prime Video et nous ajoute l’intégrale d’une série très appréciée, Drop Dead Diva. Une série comique avec un fond de drama qui a déjà cartonné un max durant près de six saisons. S’ajoute à ça la version australienne de The Office ainsi qu’une nouvelle saison pour The Devil’s Hour. Il y aura donc de quoi faire mine de rie

15/10 Drop Dead Diva - Saisons 1 à 6

16/10 You Smarter Than A Celebrity - Saison 1

17/10 The Office (Australie) - Saison 1

18/10 Culte - Saison 1 The Devil's Hour - Saison 2



