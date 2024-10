Après l'arrivée des Gardiens de la Galaxie Vol.3 ou encore les saisons 3 et 12 de Bleach et American Horror Story dans la première moitié d'octobre, le programme de cette semaine est plus léger sur Disney+. Nous avons en effet au compteur un nouveau film et une nouvelle série, qui ont cela dit connue une belle réception critique. Voyons tout cela plus en détail.

Les films et séries Disney+ de la semaine du 14 au 20 octobre 2024

Même si le mois d'octobre n'est pas des plus chargés pour les abonnés à Disney+, cette semaine voit arriver sur la plateforme deux programmes qui valent potentiellement le détour. À commencer par Rivals, une série exclusive adaptant le roman Rutshire Chronicles de Jilly Cooper. Celui-ci nous place en Angleterre en 1986, dans la ville fictive de Rutshire donc, et plus précisément dans le monde impitoyable de la télévision.

Là où la série exclusive à Disney+ se démarque cependant, c'est au niveau de son casting. On peut notamment citer le magistral David Tennant (Doctor Who, Good Omens), Alex Hassell (The Boys), Aidan Turner, ainsi que Danny Dyer, Katherine Parkinson et Emily Atack. La première saison comptera huit épisodes et sortira le 18 octobre sur la plateforme SVOD de la marque aux grandes oreilles.

C'est d'ailleurs le même jour que sortira sur Disney+ le film Mia et le Lion Blanc. Il s'agit d'un film français réalisé par Gilles de Maistre, sorti au cinéma en 2018. Comme son nom l'indique, nous y retrouvons Mia, une enfant qui se lie d'amitié avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme d'élevage de ses parents en Afrique du Sud. Leur histoire prendra une tournure périlleuse alors que des chasseurs convoitent la peau très rare et précieuse de son meilleur ami félin. Mia va donc remuer ciel et terre pour protéger Charlie et le mener en lieu sûr. Voici donc le programme pour les abonnés Disney+ cette semaine, en attendant les futures sorties du mois d'octobre.