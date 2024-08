Prime Video termine l'été de la plus belle des manières, en faisant revenir l'une de ses séries les plus appréciées. Par contre pour les reste...

Fin de l’été, et comme Netflix, Prime Video conclut le mois d’août 2024 en beauté. Contrairement à la concurrence toutefois, pas de grosse folie, mais simplement le grand retour d’une de ses séries les plus appréciées, et pas des moindres. Vous êtes des millions à la suivre à chaque épisode depuis le lancement de sa première saison, une vraie réussite.

LA sortie Prime Video de la semaine, mais pas n'importe laquelle

En plus de The Boys et désormais Fallout, Prime Video peut aussi compter sur l’excellente série Les Anneaux de Pouvoir, issue de la cultissime licence Le Seigneur des Anneaux. Après une première saison qui a rencontré un joli succès, Les Anneaux de Pouvoir revient avec une saison 2 extrêmement attendue par les fans de la franchise et bien évidement, de la série. Les trois premiers épisodes seront donc disponible dès le 29 aout prochain et les autres suivront comme d'habitude au rythme d'un par semaine. Si l'on ne sais pas encore ce qui nous attend, les showrunners nous ont déjà vendu du rêve avec notamment pas mal de chose sur l'un des antagonistes les plus cultes de la licence.

Heureusement d’ailleurs, puisque ce sera là la seule et unique sortie majeure de la semaine sur Prime Video. Pour le reste, il faudra attendre les sorties de septembre 2024 pour avoir du nouveau. Mais avec ce qui est sorti ces dernières semaines, il y a déjà de quoi faire. Jetez donc un œil à la très bonne série Batman par exemple, ou aux nombreux films d’ores et déjà disponibles.